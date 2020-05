10 CELEBRIT, u kterých jste netušili, že měly VÁŽNÉ PSYCHICKÉ PROBLÉMY

Christina Aguilera je ve světě slavných od svých sedmi let. Není proto divu, že ji to po třicítce semlelo. Po druhém těhotenství měla velké úzkosti a tak se rozhodla na čas zmizet ze záře reflektorů. Věnovala se meditacím a józe, našla vnitřní klid a rovnováhu a vrátila se do světa showbyznysu silnější než byla předtím. Zkrátka potřebovala na chvíli odpočinek.