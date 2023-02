Tomáš Jeřábek si užil netradiční svatbu: Byl přitom na Marsu ve skafandru

Zdroj: Teki Shine/FTV Prima

V nové epizodě talkshow 7 pádů Honzy Dědka se na gauč hostů posadili i herec Tomáš Jeřábek a jeho manželka Halka J. Třešňáková. Ti se rozpovídali o tom, jak se dali dohromady, a promluvili také o poněkud netradiční svatbě. Ta se totiž uskutečnila během natáčení.

Dalšími hosty, které si moderátor Honza Dědek pozval do Švandova divadla, jsou herečtí manželé Tomáš Jeřábek a Halka Třešňáková, písničkářka Rozálie Havelková, textař Michal Prostějovský a básník Petr Soukup.

Tomáš Jeřábek a jeho manželka Halka promluvili o své bouřlivé minulosti, o seznámení a poněkud netradiční svatbě. Brali se před sedmi lety. Předtím si ale udělali svatební generálku v Americe, ano si řekli v kosmických skafandrech během natáčení filmu. „To je film Mars, který jsme točili v Utahu v Americe, v rámci toho filmu byla i svatba našich postav – a za půl roku jsme si dali opravdovou svatbu,“ vysvětlil Jeřábek.

Zdroj: FTV Prima

Mnoho společného

Manželé dnes působí neuvěřitelně uvolněným a šťastným dojmem. Za to ostatně může to, že mají mnoho společného. Kromě práce je spojovalo i bouřlivé mládí. „Já to o sobě tvrdím, ale nikdy jsem nebyl pankáč, který by nosil koženou bundu a číro. Já jsem byl pankáč myšlením. Dneska by se tomu řeklo, že jsem línej. Dělal jsem si, co jsem chtěl. A dost často jsem kašlal na společenskej řád, konvence, měl jsem z toho problémy. Rodiče ze mne byli nešťastný, ve škole ze mne byli nešťastný, všichni ze mne byli nešťastný, jenom mně to nevadilo,“ zavzpomínal Jeřábek.

„Já jsem byla jednu dobu punkerka, v Heidelbergu. Byla jsem pro anarchii a určitý chaos, pro alternativu. To bylo parádní. Byli jsme emigranti z komunistický země a hodně punkáčů tam bylo levicově založených, vysvětlovala jsem jim, že takhle, jak vypadají, by to v komunistické zemi neprošlo. Četli Marxe. A vlastně se s nimi vídám furt a alternativní způsob života mi vyhovuje,” uvedla Halka.

Zdroj: FTV Prima

Včelka Mája měla znít jinak

Dalším z hostů Honzy Dědka byl i textař Michal Prostějovský, který prozradil, že známý hit Včelka Mája měl znít původně trochu jinak. Začátkem 80. let v Německu frčela kreslená Die Biene Maja, Karel chtěl, abych na to napsal český text. A protože tady to nikdo neznal, udělal jsem si z toho takovou slovní hříčku a nazval jsem tu písničku Mája a Kája. Byl natočený základ a Karel přišel do studia, vzal si partituru a nějaký vtipálek přes noc na tu partituru napsal Mamája a Kakája. Karel říkal, že si z toho lidi budou dělat srandu. A vzhledem k tomu, že já jsem v té době měl skoro sbalené kufry, že pojedu do Německa, protože tady byla situace, jaká byla, domluvili jsme se, že to otextuje Zdeněk Rytíř, aby z toho Karel neměl problémy, když odejdu. Takže písnička vznikla, měla český text, ale ne ode mne,“ vysvětlil Michal Prostějovský.

Na gauč hostů usedli také Rozálie Havelková, která se rozpovídala o svém novém albu, a také Petr Soukup. Ten odrecitoval své nejlepší básně.

