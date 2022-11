Zpěvák Aaron Carter si několikrát sáhl na dno: Na konci života bojoval o syna

Nedávno zesnulý zpěvák Aaron Carter, který odešel do hudebního nebe v pouhých 34 letech, měl jako malý chlapec našlápnuto k těm nejzářivějším zítřkům. Postupem času se ale jeho kariéra i osobní život začaly rozpadat. V posledních letech života se ale snažil o nápravu, a dokonce toužil po tom získat do péče svého ročního syna. To se mu už ale nepodařilo.