Monika Absolonová skončila po rozchodu u psychiatra: Byla to až fyzická bolest

Monika Absolonová minulý rok ukončila po sedmi letech vztah s otcem svých dvou dětí, Tomášem Hornou. Zpěvačka věřila, že s hokejistou to bude láska na celý život, o to větší pro ni bylo zklamání, když zjistila, že žila dlouhá léta ve lži. S odstupem času hvězda přiznala, že musela dokonce vyhledat odbornou pomoc, aby náročné období psychicky zvládla.

Monika Absolonová s Tomášem Hornou působili vždy jako ideální pár. Zpěvačka na Instagram pravidelně sdílela zamilované fotografie s partnerem a nikdo netušil, že ve skutečnosti řeší dvojice vážné problémy ve vztahu.

Dnes si Absolonová uvědomuje, že byla slepě zamilovaná a některé negativní aspekty vztahu dlouho přehlížela.

"Když už jsem se zamilovala, tak jsem si vždy myslela, že je to láska do konce života. Jenže právě kvůli téhle vlastnosti přehlížím to, co není v pořádku. Já jsem tak šťastná z té čisté emoce, kterou žiju, že přehlížím neslučitelné rozdíly," svěřila se Blesku.

Roky plné lží

Absolonová a Horna tvořili pár sedm let, hokejista ale celou dobu tajil milionové dluhy a vše se provalilo teprve minulý rok.

"Já jsem opravdu sedm let žila v něčem, o čem jsem vůbec neměla tušení," říká hvězda nové řady Tvoje tvář má známý hlas.

"Po těch sedmi letech už vím, že mě měly varovat některé indicie… Myslím, že nejsem hloupá, ale že jsem v něčem naivní. Já věřím tomu, že lidi se mnou jednají tak, jak jednám já s nimi. Ale tak to prostě není a pak se divím," dodala dvojnásobná maminka, která po náročném rozchodu skončila v péči psychiatrů.

Myslela jsem, že umřu

Rozchod s Tomášem Hornou byl pro Moniku Absolonovou velice bolestivý.

"Na začátku rozchodu to byla až fyzická bolest. První měsíc jsem myslela, že umřu, ale i další asi tři až čtyři měsíce byla ta bolest opravdu intenzivní," přiznala zpěvačka zmíněnému webu s tím, že svou situaci řešila s několika odborníky.

"Byla jsem i na konzultacích za psychiatričkou, psychologem, na rodinné konstelaci, přečetla jsem spoustu knih," uzavřela.

