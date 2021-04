Narcis s bílou hlavou: Adam Kajumi si hrál na dobrodince, pak shrábl peníze

Zdroj: Instagram

Tiktoker Adam Kajumi, který momentálně soutěží v reality show Like House, netvoří zrovna obsah, kde by šel do hloubky věci. Ono není moc kam jít. Brzy však pochopil, že si na to může hrát. Záhy se z kluka, který všude byl, všechno zná a musí být první, stal dobrodinec, který se nebojí ztratit korunu pro dobrou věc.