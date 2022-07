Adam Mišík ve své největší roli: Ve Varech byl představen film točený na mobil

Zdroj: Profimedia

V rámci Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary byl uveden zbrusu nový český snímek s názvem Banger., který si záhy na to vysloužil obrovskou pozornost. A to i díky tomu, jak byl natáčen. Tvůrci totiž vynechali drahou techniku a celovečerní film natočili pouze na smartphone.

Český snímek Banger. s Adamem Mišíkem v hlavní roli je podle prvotních reakcí jedním z nejlepších snímků, které byly na letošním ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary představeny. Tvůrci tak ukázali, že kvalitní projekt může vzniknout i bez drahé techniky a vysokého rozpočtu. Celý film natočili za několik málo dní a k pořizování záběrů používali výhradně chytrý telefon.

Nový rozměr

I když se na první pohled může zdát, že natáčení filmu telefonem nemusí být tou nejmoudřejší variantou, opak byl pravdou. „Člověk nemusí najednou na place řešit tolik světla, nepotřebuje velikánský štáb, je to všechno minimalistické. Zároveň mi to umožňovalo dát kameru herci před obličej pár centimetrů. Cítil jsem, že vzniká něco jiného, než na co jsme normálně zvyklí,” uvedl k natáčení režisér snímku Adam Sedlák v rozhovoru pro Radiožurnál.

Nejvýraznější role

Hlavní roli ve filmu Banger. ztvárnil herec Adam Mišík, pro kterého šlo bezpochyby o jeho největší a nejvýraznější úlohu, jakou kdy zahrál. Zprvu ale nebyla určená pro něj. „Původně jsem měl hrát Láďu, což je Alexův rozjetý a rozjívený „manažer“. Na castingu jsem dostal jen stránku s jednou scénou, abych pochytil, o čem BANGER. je. Už když jsem to četl, říkal jsem si: to je skvělý,” prozradil Mišík pro Reflex.

„Posledních pár let jsem trávil s kluky z téhle scény, takže jsem si hned dovedl představit, jak bych chtěl Alexe zahrát. Pozval jsem pak Adama k sobě do studia, pustil mu nějaké věci a řekl mu, že by bylo cool, kdybych napsal track, o který se Alex ve filmu snaží. Prostě jsem si pro to šel. A Adam se chytl myšlenky, že můžu zahrát roli, která je úplně jiná, než co ode mě lidi čekají,” dodal ještě.

Herec zároveň prozradil vtipný zážitek z natáčení, během kterého jej a jeho kolegu Marcela Bendiga zastavila policie v domnění, že je dvojice pod vlivem drog. „Ne, že by se ve finále něco stalo, ale byla to taková lehká buzerace. Vedle mě seděl Marcel Bendig, který byl trochu nalíčený, aby vypadal, že je sjetý, a policajti si ho vytáhli z auta, i když jsem řídil já. Začali mu prohledávat tašku, kde samozřejmě nic nebylo,” smál se Mišík.