Adam Mišík prožil ve Varech zvláštní zážitek: Vesmír se tak nějak propojil, říká

Herec a zpěvák Adam Mišík během letošního filmového festivalu v Karlových Varech představil snímek Banger., ve kterém ztvárnil hlavní roli. Ještě před nástupem na červený koberec v autě prožil zvláštní okamžik, během něhož se mu nahrnuly slzy do očí. Dle svých slov měl pocit, jako by se spojil vesmír.

Jedním z nejdiskutovanějších snímků letošního Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary bylo bezesporu drama s názvem Banger., které vypráví příběh drogového dealera Alexe, jež se chce stát rapperskou hvězdou. Hlavní role ve filmu se zhostil herec a zpěvák Adam Mišík, pro kterého šlo o jeho bezpochyby nejvýznamnější a nejvýraznější úlohu, jakou doposud ztvárnil.

Natáčení zastavila policie

Adam Mišík si natáčení snímku, který v české kinematografii pravděpodobně nemá obdoby, užíval a byl by rád, kdyby mu v budoucnu přicházely nabídky na podobné role. Ze vzniku filmu si zároveň odnesl spoustu zážitků, přičemž jeden mu utkvěl v paměti více než ostatní.

Auto, ve kterém Mišík společně s dalšími lidmi jel a natáčeli jednu ze scén, totiž zastavila policie. „Já jsem se tak nějak blbě otáčel, protože jsme museli jezdit jeden úsek pořád dokola. No, a zastavili nás. Marcel (Bendig, herec ve vedlejší roli, pozn. red.) byl zrovna nalíčený tak, že požil nějaké omamné látky, měl čočky, které mu roztahovaly zornice, takže ho prošacovali,” vyprávěl se smíchem Adam Mišík v rozhovoru pro Reflex.

Herec byl zároveň rád, že je nekontrolovala policie den předtím, když měli při natáčení kufr auta plný falešných drog. To by totiž situace mohla být ještě zajímavější.

Zvláštní okamžik

Adam Mišík se v rozhovoru svěřil se zvláštním zážitkem, který prožil ve chvíli, kdy přijížděl autem na slavnostní premiéru filmu Banger. „Já jsem byl včera reálně dojatý. A ještě předtím, než jsem přijel na červený koberec, když ještě jelo to auto, tak začala hrát písnička mého táty. A to byl moment, kdy se vesmír tak nějak propojil. To mi úplně vehnalo slzy do očí a říkal jsem si, jak je zajímavé, že ty věci někdy takhle fungují. Bylo to psycho pěkný,” svěřil se herec, který byl následně ze zážitku emočně rozhozený na několik hodin.