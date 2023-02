Trable v ráji: Mišík trávil večer po boku známé zpěvačky, co na to Natálie?

Zdroj: Profimedia

Začátkem února se odehrál souboj talentovaných zpěvaček a zpěváků o reprezentování České republiky v soutěži Eurovize. Národní kolo vyhrála skupina Vesna s písní My sister's crown. Večer moderoval Adam Mišík.

Celou soutěž moderoval zpěvák Adam Mišík. Mezi účastníky byla i zpěvačka Markéta Irglová. Ta v souboji nominované pětice neuspěla a tak po skončení souboje zapíjela žal společně s Mišíkem.

Afterparty

Markéta Irglová má doma už Oscara za píseň Falling Slowly k filmu Once. Úspěšná písničkářka společně se svým tehdejším partnerem Glenem Hansardardem v roce 2008 zažili největší slávu své kariéry. Irglová se nyní pokusila sama za sebe uspět v národním kole Eurovize, tentokrát to ovšem na vítězství nestačilo. Smutná ovšem určitě nebyla, po skončení natáčení se odebrala domů ve společnosti zpěváka Adama Mišíka. Ten na svůj Instagram vložil video ze soukromé afterparty. „Když mi bylo 10 let, tak jsem se naučil tuhle písničku hrát na školní besídku a nikdy, ale fakt nikdy by mě nenapadlo, že si ji jednou zazpívám s Markétou Irglovou u ní doma v obýváku. Dreams come true. Děkuji, Markét, za pozvání, budu na to vzpomínat do konce života,“ popsal fanouškům emotivní zážitek.

Premiéra pro Mišíka

Oblíbený zpěvák se v roli moderátora představil poprvé. Celou soutěž moderoval v angličtině, svým autentickým přízvukem naprosto dostal diváky. Jeho fanoušci ho nešetřili chválou. „Konečně někdo z našich celebrit, kdo umí dobře anglicky!“ pochválila Mišíka jedna ze sledujících. „Ta angličtina je neuvěřitelná v tvým podání,“ připsala další. Mišíkova přítelkyně Natálka mu úspěch jistě přeje a svému milému stroprocetně věří.