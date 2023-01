Adam Mišík překvapil svou lásku: Žhavá dovolená jako narozeninový dar!

Zdroj: Profimedia

Dcera Ivy Kubelkové, Natálie Jirásková, v listopadu oslavila své 18. narozeniny a její přítel Adam Mišík jí věnoval výlet za hranice. Hrdličky pak společně odletěly do Říma a fanouškům se pochlubily snímky z romantické dovolené.

Natálie Jirásková minulý rok v listopadu vstoupila mezi plnoleté a její partner Adam Mišík výběr narozeninového dárku rozhodně nepodcenil. Své krásce zpěvák věnoval romantický výlet do Říma.

Ačkoliv už Natálka svůj den D měla na konci loňského roku, do zahraničí se zamilovaná dvojice vydala teprve před pár dny.

"Děkuji za tento nádherný dárek k narozeninám, lásko. Navždycky vděčná," ozvala se dcera Ivy Kubelkové svým fanouškům na Instagramu z hlavního města Itálie. Jirásková přidala několik fotografií z romantické cesty a v komentářích si následně Natálie s Adamem vzájemně vyznali lásku. "Love u pancake," napsal zpěvák vzkaz.

Mišík skvěle zapadl do rodiny

Adam Mišík a Natálie Jirásková svůj vztah potvrdili minulý rok v červnu po pár týdnech randění. Netrvalo ale dlouho a dvojice se rozhodla bydlet pod jednou střechou.

Natálka se v listopadu přestěhovala do společné domácnosti se zpěvákem a od té doby bez sebe nedají ani ránu.

Svého potenciálního zetě si oblíbili i rodiče Jiráskové, Iva Kubelková s Georgem Jiráskem, kteří si s Mišíkem už několikrát vyrazili do společnosti a z fotografií je patrné, že mladý hudebník skvěle zapadl do rodiny. Nezbývá než zamilované dvojici popřát mnoho štěstí i do budoucna.

Natálka Jirásková byla z dárku v podobě výletu do Říma nadšená