Adam Mišík a Natálie Jirásková přiznali první hádky: Dusno v kuchyni!

Adam Mišík a jeho přítelkyně Natálie Jirásková od léta sdílí společnou domácnost a ačkoliv jsou do sebe po uši zamilovaní, občas se nevyhnou i drobným sporům. Zpěvák prozradil, proč se s Natálií nejčastěji hádají a jak přijali rodiče teprve osmnáctileté modelky stěhování z domu.

Adam Mišík a jeho partnerka Natálie Jirásková se v létě sestěhovali pod jednu střechu. Hrdličky spolu randí teprve pár měsíců, a tak dceru Ivy Kubelkové zatím nechávají chladnou i rozdílné pohledy na úklid.

"Tohle pro mě není nic, kvůli čemu bych se naštvala. Myslím si, že zatím nemáme nic, kvůli čemu bychom se štvali, a to je právě to hezký, že jsme spolu každej den a pořád si to umíme udělat krásný," svěřila se Jirásková extra.cz.

"Pokud mi zrovna nevyhodí nějaký moje oblíbený jídlo, tak mě nenaštve," dodala Natálie. "Natálka je samozřejmě pořádná, spíš jsem někdy dobytek já, ale to tak chlapi bývají, takže ta ponožka mi občas někam odletí," vyjádřil se ke společnému bydlení i Mišík, který prý doma zastává funkci kuchaře.

Hádáme se kvůli jídlu

"Já mám vaření rád, odpočinu si u toho a Natálka mi to pak pomáhá uklízet," pochlubil se Adam Mišík výše zmíněnému webu. "Ne, uklízím to já," zareagovala na jeho slova Natálie Jirásková. Dvojice doplnila, že hádky mezi nimi vznikají hlavně kvůli vaření. "Většinou se pohádáme kvůli jídlu," prozradil v rozhovoru pro eXtra.cz Mišík. "Já jsem takovej autista, co se týče jídla, a jsou nějaký věci, který podle mě na jídlo nepatřej. Třeba když dělám ty těstoviny, tak tam prostě patří parmazán a Natálka si tam chtěla dát eidam a já jsem tvrdě protestoval, že to je proti zákonům a že v Itálii by ji za to zavřeli," prozradil zpěvák se smíchem.

Jirásková se před časem odstěhovala od rodičů, se svou slavnou maminkou Ivou Kubelkovou je ale pravidelně v kontaktu. "Vzhledem k tomu, že mamka do Prahy dojíždí pracovat, takže vždycky, když má ShowTime, tak se třeba na hoďku zastaví. Není to tak, že bychom se nevídaly vůbec, vídáme se často. Stýská se nám samozřejmě oběma, ale já už jsem ten život chtěla taky vzít trošku do svých rukou a trošku se posunout," sdělila Natálka. "Samozřejmě vím, že ten domov u rodičů stále mám, ale je to příjemná změna," dodala.

Se stěhováním k partnerovi prý její rodiče problém neměli. "Bylo to úplně v pořádku, nebylo to samozřejmě ze dne na den, ale já už jsem u Adama často přespávala, takže jsem si tam už částečně vozila věci. Teď to mám do školy 15 minut tramvají, takže i když jsem věděla, že mám na druhý den školu, už jsem u Adama občas zůstávala. Pak mi Adam řekl, jestli bych už u něj nechtěla zůstat, tak jsem byla ráda," uzavřela.

