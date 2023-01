Adam Mišík a Natálie Jirásková: Nekončící vyznání lásky a erotika na sítích

Zdroj: Profimedia

Idol dívčích srdcí Adam Mišík je bezhlavě zamilovaný do modelky Natálie Jiráskové. Půvabná blondýnka je o sedm let mladší než populární zpěvák. Mladý pár se do sebe zamiloval minulý rok, Adam ovšem ukazuje veřejnosti, že se nejednalo o žádné rychlé vzplanutí. Natálii vyjadřuje lásku všude, kde se dá.

Zamilovaný zpěvák dokonce přiznal, že Natálie je to nejlepší, co ho mohlo v životě potkat. “Kdyby mi někdo před rokem řekl, jaký mě potká letos štěstí, tak bych mu nevěřil,” otevřeně prozradil svým fanouškům na Instagramu.

Vzájemná opora

Sympatický pár se začal objevovat na veřejnosti minulý rok v létě. Společně dorazili i do Karlových Varů, tam se Mišík potkal s matkou své přítelkyně, oblíbenou modelkou a moderátorkou, Ivou Kubelkovou. Adam dle všeho do rodiny velmi rychle zapadl, Natálii a Ivě dělal od návštěvy Karlových Varů velmi často společnost, nechyběl ani na rodinné oslavě Natálky. Půvabná blondýnka Adama doprovázela na premiéru filmu Banger, on ji zase na oplátku držel palce na módní přehlídce. Společnou lásku dávají na odiv nejen veřejně, ale i na sociálních sítích.

Životní změna

“Někdy asi holt musíme žít ve tmě, abychom si dokázali vážit toho, když zase vkročíme zpátky do světla,” vyznal se Mišík na svém Instagramu. S komentářem přispěchala i samotná Natálie. “Miluji tě hrozně moc,” napsala kráska pod společnou fotografii. Jak se zdá, mráčky ve vztahu neudělala ani společná domácnost. Největším problémem hrdliček je to, jaký sýr patří na těstoviny. „Já jsem takovej autista, co se týče jídla a jsou nějaký věci, který podle mě na jídlo nepatřej. Třeba když dělám ty těstoviny, tak tam prostě patří parmazán a Natálka si tam chtěla dát eidam a já jsem tvrdě protestoval, že to je proti zákonům a že v Itálii by ji za to zavřeli,“ prozradil pro web eXtra.cz Mišík. To, že je mezi nimi pořád velmi žhavo, dokazuje i nedávný příspěvek Mišíka. Ten sdílel fotografii své partnerky u vánočního stromečku, který zdobila jen v tričku a úsporném spodním prádle.