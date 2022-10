Dřív pálí, než přemýšlí: Adam Raiter se vyjádřil ke vztahu Hanychové a Soukupa

Zdroj: Profimedia

Adam Raiter a Agáta Hanychová minulý rok tvořili pár, jejich románek ale skončil po pár měsících, ačkoliv plánovali společnou budoucnost a dokonce si tehdy pořídili karavan. Jak potetovaný truhlář na lásku se slavnou influencerkou vzpomíná a co říká na její nový vztah s majitelem TV Barrandov Jaromírem Soukupem?

Adam Raiter byl jedním z mnoha milenců, které vystřídala Agáta Hanychová po rozvodu s Jakubem Prachařem. Se sexy truhlářem tehdy dvojnásobná maminka plánovala procestovat svět v karavanu, nakonec ale vztah vydržel jen několik měsíců.

Hanychová se na svých živých streamech pak opakovaně vracela ke svým ex a nazvala je "potetovanýma debilama," na což jsme se Adama samozřejmě zeptali.

"V tomhle bych Agátku asi omluvil, protože ona občas neví, co přesně říká. Jestli potetovanýma debilama myslí i mě, tak si několikrát do měsíce voláme a dost často je to z její strany, ne z mojí. To znamená, že se asi jako dementi nebereme," prozradil nám Raiter, jak to má s Hanychovou po rozchodu. Podle něj je budoucí trojnásobná maminka velice impulsivní a to se týká i jejího rychlého otěhotnění s Jaromírem Soukupem.

Její přístup je destruktivní

"Agáta je zkratovej člověk, kterej někdy pálí věci dřív, než přemýšlí. A tak je to i s dítětem a vztahem s panem Jaromírem Soukupem," myslí si Adam Raiter, který prchlivou povahu influencerky zažil na vlastní kůži.

Přesto ale přeje Hanychové jen to nejlepší, ačkoliv má dojem, že si často Agáta svým chováním spíše škodí.

"To je prostě Agáta, přeju jí všechno hezký, ale ten její přístup k tomu je těžce destruktivní, což je mi samozřejmě líto," dodal Raiter.

Raiter tvrdí, že je Hanychová mnohdy až příliš impulsivní