Nathan nemá pokoru, je drzej! Chci rodinu a vlastní pořad, říká Adam Raiter

Adam Raiter před nedávnem zvítězil v zápasu MMA proti svému bývalému kamarádovi Nathanovi Dzabovi, už před utkáním ale panovaly mezi dvojicí velice napjaté vztahy. Jak s odstupem času vnímá Raiter svůj výkon, jaké jsou jeho plány do budoucna a potkal už po rozchodu s Agátou Hanychovou pravou lásku? Vyzpovídali jsme sexy truhláře v otevřeném rozhovoru pro kafe.cz.

Adam Raiter po svém působení v reality show Survivor dostal nabídku na zápas v MMA proti Nathanovi Dzabovi a s nadšením ji přijal. Soupeře nakonec potetovaný truhlář hravě porazil, vítězství ale mělo i hořkou pachuť.

"Nathan byl můj kámoš, já jeho ne, protože já jsem kámoš se všema. Ale od tý doby co hlásá, že chce odvetu, když dostal jasný KO a nebylo tam nic spornýho… Všude ho vodili za ručičku a měl přípravu jak pánbůh a prakticky nastupoval proti čtyřiatřicetiletýmu důchodci, protože já jsem fakt fyzicky v p*deli, co se týká zdravotního stavu a operací. Myslím si, že je už Nathan opravdu drzej," nebral si Raiter s Dzabou servítky.

"On je profesionální sportovec, tak to měl chytit za pačesy a měl mě vyhodit z Oktagonu ven, protože kdybych byl na jeho místě, tak se přesně tohle stane. A ještě tady hlásá, že chce odvetu, což už mě opravdu nebaví. On nemá žádnou pokoru. Když prohraju, tak sklopím uši a nevymlouvám se jak jsem unavenej nebo mám zlomený žebra. Byli jsme na tom stejně. Já jsem taky týden před zápasem měl chřipku a ležel jsem a nikomu to necpu," doplnil Adam.

Zastavil se mi svět

"Teď se mi zastavil svět. Tím, že jsem čtyři měsíce trénoval dvoufázově, tak ten život byl jinej a skvělej. Teď se rozkoukávám čím začnu a stojím. Je to zvláštní. Potřebuju chytit drive a místo, abych byl spokojenej a šťastnej, že to skončilo, tak je mi to líto, protože musím hledat nějakou novou náplň. Každopádně už mám nějaký domluvený zakázky s truhlařinou, takže se teď minimálně na půl roku vrátím k řemeslu," prozradil nám Adam Raiter svoje plány.

Mediální svět ale rozhodně neopouští. "Chci mít vlastní pořad, který půjde ruku v ruce s mojí prací truhláře," dodal sympatický řemeslník.

Po splněném snu o vítězství v kleci prý nyní chce Adam konečně dát prostor i lásce.

Chci rodinu

Raiter naposledy oficiálně randil minulý rok s influencerkou Agátou Hanychovou. Od té doby Adam na vztahy neměl čas, to chce ale nyní změnit.

"Nikoho nemám. Ale říkal jsem si, že by bylo fajn si někoho najít. Což znamená, že po Oktagonu je další moje výzva najít si holku a třeba začít plánovat rodinu samozřejmě," svěřil se nám.

"Zatím žádnou nemám, ale možná to není daleko," uzavřel Raiter s tajemným úsměvem.

