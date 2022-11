Adam Raiter v Radce našel spřízněnou duši, je to krásné, říká

Zdroj: Profimedia

Adam Raiter po vztahu s Agátou Hanychovou dlouho hledal pravou lásku a konečně ji našel. Potetovaný truhlář randí se známou muzikálovou hvězdou a herečkou Radkou Pavlovčinovou. Kontaktovali jsme se účastníka Survivoru a on nám o své nové přítelkyni řekl pár slov.

Adam Raiter je do své nové přítelkyně Radky Pavlovčinové po uši zamilovaný, a proto se rozhodl svou čerstvou láskou pochlubit fanouškům na Instagramu.

"Nikdy bych nevěřil, jak může být těžký nemoct přiznat, že máš někoho rád, protože nevíš, jak to dopadne. Nejsem žádnej věštec, abych věděl co bude, ale co vím je, že tohle mít rád se dostalo do místa, kde už nejde dál říkat, že nikdo takový není. Ptali se jestli nějaká je a taky jaká by měla být, já říkal, že to poznáš, že to musí bejt prostě ta ona," napsal sexy truhlář k fotce, na které něžně líbá Pavlovčinovou na tvář.

"A tady je, zářící, milující, hodná, vášnivá, zábavná, chytrá, talentovaná, paličatá. Ta, co má v životě jasnej cíl a hlavně ta, co je teď jen moje a já jen její," dodal Raiter.

Je to křehký a krásný

"Já bych to zatím nechtěl nějak zakřiknout tím, že o tom budu mluvit do médií. Je to křehký a krásný, Radku mám moc rád, je úžasná" svěřil se Adam Raiter pro kafe.cz.

Důvodem odtajnění vztahu byl mimo jiné i fakt, že se dvojice už nechtěla dále skrývat.

"Už nás to nebavilo. Záměrně jsme se třeba vyhýbali společenským akcím, kam jsme byli oba pozvaní, aby se o tom hned nepsalo, ale myslím, že už nastal správný čas to zveřejnit," uzavřel zamilovaný truhlář.

Hrdličkám to velice sluší