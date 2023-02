Rozvedená Besky a fešák ze Zlaté labutě: Romantické rande propálil jeden snímek

Zdroj: TV Nova

Nedávno se na sociální síti MasterChefky z roku 2021 Veroniky Beskydiarové alias Besky objevila podezřelá fotografie. Kuchařka, cukrářka a influencerka zveřejnila na svém profilu stories, kde označila, že je ve skleníku Fata Morgana. Jenže v následujícím příběhu se objevil i muž, se kterým tam byla. A že to nebyl jen tak někdo.

Tím, kdo byl s černovlasou kráskou v botanické zahradě nebyl nikdo jiný než momentálně nejsledovanější fešák českého showbyznysu, herec ze seriálu Zlatá labuť Adam Vacula. Samotný Vacula nedávno v rozhovoru přiznal, že je zadaný. Nejedno dívčí srdce v tu chvíli zakrvácelo.

Hledá rozvedená Besky novou lásku?

Samozřejmě se vše doposud nese v duchu spekulací. Nicméně fakt, že spolu byli venku poté, co se předešlá informace dostala do oběhu, tedy, že Vacula není single, vybízí k zamyšlení a úvahám, co ti dva spolu mají. Společně se totiž nacházeli v místě tropického skleníku Fata Morgana v Botanické zahradě, který je plný květin a motýlů. Místo pro romantické rande jako vyšité.

Besky je od konce minulého roku oficiálně rozvedená, a tak by nebylo nic zvláštního, kdyby se poohlížela po novém partnerovi. Pro TV Nova ke svému tehdejšímu vztahu řekla: „Jedna strana mého života byla doopravdy velmi krásná, protože jsem si to užívala plnými doušky. Ale soukromý život mě dost trápil, protože tam to nebylo ideální.“

Adam VaculaZdroj: Instagram

Besky i Vacula mlží

Adam Vacula už byl také ženatý, a to s modelkou a českou vicemiss z roku 2007 Lilian Sarah Fischerovou. Fischerová si tehdy nechala své dívčí jméno a pro server iprima.cz to zdůvodnila takto: „Brali jsme se narychlo a řešit příjmení mi nepřišlo podstatné. No a později jsem cítila, že se chci pořád jmenovat Fischerová.“ Ani tady ale manželství nevydrželo. Pár se odloučil po čtyřech letech.

Neblahou vzpomínkou bude Vaculovi tetování, které si nechal udělat na ruku. Je to jméno jeho tehdejší ženy Lilian. Podle fotek, které je možné vidět na Vaculových sociálních sítích, se zdá, že si nechal jméno své bývalky přetetovat. Otázkou je, co na to říká jeho nová známost? Besky i Vacula cokoliv potvrdit odmítají. Z výrazů, které ale bylo možné spatřit v sobotu na fotkách, se zdá, že nějaké sympatie tam přeci jen budou.