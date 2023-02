Adam Vacula ze Zlaté labutě se kvůli lásce nechal tetovat, pak hořce litoval

Zdroj: TV Nova

Nový seriál Zlatá labuť z produkce TV Nova zaujal hlavně divačky. A to díky herci Adamu Vaculovi, který se v něm zhostil jedné z hlavních rolí. U pohledného sympaťáka ale momentálně ženy nepochodí, je totiž zadaný. V minulosti byl také ženatý, manželství ale dlouho nevydrželo.

Nový seriál TV Nova s názvem Zlatá labuť si odbyl svou premiéru a první epizoda sklidila velký úspěch. Více než samotný příběh ovšem divačky zaujal herec Adam Vacula v roli Petra Kučery. Vysoký krasavec publiku rychle padnul do oka. Dámy u něj ale mají v současné době smůlu. Jak totiž herec prozradil v rozhovoru pro super.cz, je zadaný.

Soukromí neukazuje

Adam Vacula si své soukromí hlídá. Na sociálních sítích proto ukazuje jen snímky ze své práce, z posilovny a výjimečně také z cestování. O tom, které krásky mu padly k nohám, se tedy moc neví. V minulosti byl však herec ženatý s modelkou a herečkou Lilian Sarah Fischerovou. Vzali se během tajného obřadu v lese v roce 2011. Na obřadu byla přítomna jen rodina a nejbližší přátelé. „Je to náš styl, oba jsme takoví volnomyšlenkáři,” prozradila tehdy modelka v rozhovoru pro Blesk.

Jméno manželky si nechal vytetovat

A láska to byla opravdu velká. Herec byl dokonce natolik zamilovaný, že si nechal manželčino jméno vytetovat na ruku. „Bylo to takové spontánní. On sám se rozhodl, že když už spolu budeme do konce života, tak i s tetováním,” chlubila se Lilian. Bohužel ale manželství dlouho nevydrželo a čtyři roky od svatby šla dvojice od sebe.

Podle fotek, které Adam Vacula zveřejňuje na sociálních sítích, je patrné, že si jméno exmanželky nechal na paži přetetovat. Zároveň se ozdobil celou řadou dalších obrázků.

Adam Vacula je českým divákům stále poměrně neznámý. Objevil se v několika seriálech a filmech, většinou ale v menších rolích. Paradoxně více prostoru dostal v zahraničních projektech.