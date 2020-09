Adam Vojtěch v SuperStar: Obstál v soutěži lépe než v současné krizi?

K ohromení porotců si vybral před patnácti lety Adam Vojtěch dojemnou píseň Can you feel the love tonight z filmu Lví král, svým výkonem ale neurazil, ani nijak nepřekvapil.

Více než zpěvem pobavil ministr svým sestřihem, který Klezla vtipně nazval "Princem Krasoněm" a Osvaldová byla jaksi také znechucena přeslazeným projevem Vojtěcha.

I přes neúspěch v Superstar, ale amatérský zpěvák svůj sen nevzdal, a rozhodl se v kariéře pokračovat!