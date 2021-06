Milenka i utajované dítě! Radek John manželství s Adamovskou dočista pohřbil

Zlata Adamovská a Radek John tvořili pár snů. Tedy skoro. Po letech soužití se totiž přišlo na to, že úspěšný novinář a bývalý politik má dítě s někým jiným. V průběhu manželství na něj navíc praskl poměr s Pavlínou Wolfovou. Herečce už došla trpělivost a podala žádost o rozvod.

Adamovská se do Johna zamilovala na první pohled. O tom, že je láska oboustranná nikdy nepochybovala. Tedy až do té doby, než se provalilo, že má dítě jinde. Více než dvacetileté manželství vzalo za své. Herečka se o plodu nevěry dozvěděla až z novin.

Nemanželské dceři Johna bylo v té době už sedm let! Na vše přišel deník Aha!, který Johna sledoval při dopravní nehodě. Stalo se tak v roce 2010. John si zavolal náhradní vůz, do kterého začal z toho původního přendavat věci. Mezi nimi byla i dětská autosedačka.

Jeho „oficiálním“ dětem bylo tehdy 22 a 15 let, a tak se zdála přítomnost dětské sedačky poměrně podezřelá. Následně se vše provalilo.

Nemanželskou dceru tajil sedm let

„O celé věci jsem se dozvěděla od vás – od manžela den předtím, než to vyšlo. Není pravda, že o tom dávno vím. To je nestoudné. Nemanželské dítě svého muže bych nikdy nepodporovala a podávám žádost o rozvod," řekla deníku Aha! Adamovská, když byla ještě v šoku.

„Není mi vůbec dobře. Bože. Mně… (dlouhá pauza) Sedm let tam dojíždí a já o tom nic nevím. Připadám si jak blázen,“ pokračovala herečka. „Je to opravdu výjimečný talent, to jo. Žít dva životy. Je to neuvěřitelné, to dokáže málokdo,“ dodala Adamovská.

Později se k celé věci vyjádřil i Radek John. „Kdyby se dozvěděla (Zlata Adamovská) o nemanželském dítěti, tak by se jí to nelíbilo velmi dramaticky. Chtěl jsem být se svými dětmi Petrem a Bárou a chtěl je vychovávat, takže jsem se jí nepřiznal. Řekl jsem jí to teď, až když jsem se rozhodl věci zveřejnit. Skončil tím tlak, který jsem měl v hlavě sedm let,“ uvedl John.

Prý chtěl uchránit rodinu před skandálem

„Než jsem s politikou začal, snažil jsem se chránit děti a svou ženu před skandálem,“ doplnil s tím, že za obří lež mohla vlastně jeho tehdejší politická kariéra.

Adamovská si rozvod příliš nerozmýšlela. Už takhle přešla jeho poměr s novinářkou a kolegyní Pavlínou Wolfovou. „Požádala jsem ho, aby odešel. Nebylo to velké rozmýšlení, protože jen blázen si dvakrát znovu sedne na rozpálenou plotnu. Po jeho skoro dvouletém milostném poměru s Pavlínou Wolfovou jsem si řekla, že už podruhé to neskousnu,“ uvedla tehdy ve Faktech na Primě. Dnes je šťastně vdaná za herce Petra Štěpánka a na nepříjemnou minulost už raději nevzpomíná.