Addamsova rodina: V kultovním snímku mohla hrát Cher, kdo jí vyfoukl roli?

Neexistuje snad dítě, které by se nesetkalo s kultovním filmem o podivné a morbidní rodince oblečené do černé barvy. Je jedno, jestli je vám padesát, třicet nebo patnáct. Addamsova rodina prostě baví diváky všech věkových kategorií. Pojďte se spolu s námi podívat na zajímavosti, které jste o natáčení tohoto filmu nejspíš nevěděli.

Nejstarší verzí Addamsovy rodiny je seriál z roku 1964, ale následovaly ho i filmové verze v 80. a 90. letech. Vždy se děj točí kolem podivné rodinky v černém oblečení, která má velmi zvláštní záliby.

S nápadem stvořit tuto podivnou rodinku přišel ilustrátor Charles Addams už ve 30. letech 20. století. Ten nakreslil přes stovku obrázků excentrické rodiny, která měla ukazovat opak tehdejších klasických amerických katalogových rodinek. Svou tvorbu publikoval v deníku New York Times po celých padesát let.

Dodnes se jedná o hit, který vysílaly televize po celém světě. Nejinak tomu bylo i v Česku. V roce 1977 se ze seriálu stal film. Ten dokonce dostal i animovanou podobu v roce 1992.

Producent chtěl spolupracovat s Timem Burtonem, ten odmítl

Roku 1990 dostal producent Scott Rudin nápad, že udělá celovečerní film o rodince Addamsových. Chtěl spolupracovat s Timem Burtonem, protože byl považován za odborníka na černý humor a hororové prvky. Ten však nabídku odmítl. Místo něj do toho šel tehdy neznámý Barry Sonnenfeld.

U něj šlo o hollywoodský debut, ke kterému přistoupil velmi důkladně a precizně. Díky němu se na plátna dostala dostatečná dávka morbidní zábavy. Za pomoci filmu o rodince Addamsových se proslavil a o několik let později zabodoval u dalšího filmu. Šlo o Muže v černém.

Další zajímavostí je role matky rodiny Morticii, kterou dostala Anjelica Huston. Ta ji vyfoukla oblíbené zpěvačce Cher. Stejně tak jako nejoblíbenější člen rodiny, strýček Fester, toho měl nejprve hrát Danny DeVito nebo Anthony Hopkins. Ti se ale na návrh moc netvářili, tudíž nakonec padla volba na Christophera Lloyda.

Ten je na rozdíl od svých kolegů vysoký. Měří 186 centimetrů, takže se musel neustále krčit, aby působil věrohodně. Také se musel naučit chůzi "na tučňáka", která je pro něj tak typická.

Do role dcery byla zvažována Winona Ryder, strčila ji však do kapsy Christina Ricci

Do role dětí byli obsazeni Christina Ricci a Jimmy Workman. Nejprve se uvažovalo o Winoně Ryder, ale Christina byla na konkurzu tak přesvědčivá, že ji snadno strčila do kapsy. Workman se pak do díla dostal úplnou náhodou. Na casting doprovázel svou sestru, ale všimli si ho lidé ze štábu, zkusil si několik replik ze scénáře a bylo to jasné.

Při natáčení přišly další komplikace. Sonnenfeldovi se zhoršoval zdravotní stav, cítil velký tlak na hrudi a při práci několikrát omdlel. Natáčení tak bylo přerušeno, dokud se neuzdravil. Znovu se přerušovalo, když šla jeho manželka na vážnou operaci.

Vše se ale nakonec zvládlo a dokonce v roce 1993 vznikl film Addamsova rodina 2. Tam se objevuje scéna, kde Gomez leží těsně před smrtí na posteli a zpívá si. Bylo to velmi dojemné, protože Julio v té době věděl, že má rakovinu. Zemřel rok po premiéře filmu.

Na legendární hlášky z filmu jistě rádi zavzpomínáte. Na fbd.cz jich objevíte hned několik. Třeba taková Morticia: "Je to charita. Na vdovy a sirotky. Aby jich bylo víc." Nebo: "Wednesday, ty sis neoblékla žádný kostým? Tohle je můj kostým. Jsem převlečená za vražedného maniaka, a ti vypadají jako všichni ostatní."

Na film Addamsova rodina se podívejte ve videu!

Zdroj: Youtube