Adéla Gondíková jako vzorná žena v domácnosti: Langmajer má rád naklizeno

Adéla Gondíková a Jiří Langmajer patří mezi stálé páry českého showbyznysu a po letech vztahu už je tahle dvojka sehraná i co se týče domácích prací. Herečka prozradila, co dělá nejraději a na co je její manžel pedant.

Adéla Gondíková a Jiří Langmajer nepatří mezi celebrity, které by využívaly služeb profi uklízeček a o domácí práce se prý střídají.

"Já uklízím hrozně ráda, když jsem doma sama. Nikdo mi do toho nemluví ani mi to neorganizuje. Většinou udělám ale větší bordel, třeba když vyklízím skříně. Člověk si pak každý kus oblečení vezme sedmkrát do ruky a pak si řeknete, že se to možná ještě někdy bude hodit, takže to zase vrátíte zpátky a je to pak takový organizovaný nepořádek," prozradila herečka webu Extra.

"Ale běžný věci jako vysávání, to děláme stokrát denně, a to mě docela baví. Taky mám ráda žehlení kupodivu. Protože mám hrozně dobrou žehličku," dodala Gondíková s úsměvem.

Nedostatek času

"Nádobí meju za pochodu a nijak mě to neobtěžuje. Jediný, co mě stresuje, že na to nemám čas. Takže když třeba vidím koupelnu, to se mi úplně udělá špatně. Tak to potom mezi čištěním zubů různě nastříkávám a tak," svěřila se Adéla Gondíková výše zmíněnému webu.

"Jirka je hodně uklízecí, takže v tom mám výhodu," vychválila herečka svého manžela Jiřího Langmajera.

Manželé už jsou spolu třináct let a Gondíková nejvíce oceňuje, jak o ni láskyplně Langmajer pečuje. "On dokáže o tu ženu tak hrozně hezky pečovat a dennodenně jí dává najevo, že ona je ta jediná na celým světě. Tohle on dokáže navodit a to prostě každou ženu baví. Každá potřebuje být obletována, milována a ráda slyší, že jí to sluší, že je hezká. A na to Jirka nikdy nezapomíná," pochlubila se Adéla Blesku.

Gondíková a Langmajer se skvěle doplňují