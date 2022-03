Adéla Gondíková promluvila o soužití s Langmajerem: Jirka je ozdobou domácnosti

Zdroj: TV Prima

Adéla Gondíková si na nedostatek práce nemůže stěžovat. V současné době je spolu s Ondřejem Urbanem moderátorkou chystaného show Můj muž to dokáže, tedy soutěže, ve které muži plní kuriózní úkoly a jejich ženy si na jejich um v tradičních i netradičních činnostech sázejí. A jak Adéla prozradila, baví se při natáčení všichni.

Gondíková, jak je o ní všeobecně známo, nezkazí žádnou legraci, ale přesto, nebylo by pro ni zajímavější být spolu Jirkou Langmajerem v pozici soutěžících, než pořad moderovat? Proč nevytáhla manžela a nešla si zasoutěžit, je snad partner kutilstvím nepolíben?

„Políben určitě je, ale…No, protože mě nabídli jako první to moderování. Ono to bylo docela narychlo a my jsme v té době dost lavírovali s časem, abychom vše dali dohromady, a přiznám se, že jsem o tom jít do toho jako soutěžící ani nepřemýšlela. Musím ale přiznat, protože už máme za sebou natočeno několik dílů, že by mě to docela bavilo. Je to opravdu parádní záležitost a hodně se nasmějeme, když pánové plní zadané úkoly,“ uvedla Adéla.

Inu dobrá, ale přejděme k praktické stránce věci. Pořad se jmenuje Můj muž to dokáže, takže silnější polovina lidstva předvádí činnosti, které jsou tradiční a hlavně většinou ne až tak běžné. Když zcela nestraně podumáte, zvládl by i Jirka třeba domácí práce nebo ne zcela běžné činnosti?

„Určitě, musím mu přiznat, že je třeba ozdobou naší domácnosti, zvládá řadu věcí a s mnoha záludnostmi si poradí, takže suma sumárum si myslím, že by tady obstál. Určitě se tu neřeší nějaká dramata, ale jde spíš o příjemnou zábavu a legraci, takže by to byla jeho parketa,“ zhodnotila domácí pracovní nasazení manžela Gondíková.

Přesto prozraďte, jak to u vás funguje, když je třeba vlastní silou přispět do domácích pracovních nezbytností?

„U nás to funguje tak, že vládne demokracie. My se doma na všem domlouváme, nikdo z nás nemá hlavní slovo. Prostě vše je na domluvě. My oba jsme pracovně dost vytížení, takže se zase až tak často doma nepotkáváme a když nám to oběma vyjde a máme čas, tak nechceme trávit společné chvíle kuchtěním a poletováním u sporáku a raději si někam na dobré jídlo vyrazíme nebo si necháme nějakou dobrotu přivézt. Ale pozor, není to vždy a je-li třeba, tak hrdě zvládnu i nějakou tu pochoutku vlastními silami vyrobit,“ prozradila herečka a moderátorka.

No, paráda. Dokonalá souhra tedy u vás není snem, ale tvrdou realitou. Nebo přece jen se nějaký ten mráček objeví?

„Nikdo není dokonalý, známe to všichni. Musím ale na druhou stranu uznat, že to nemá se mnou chlapec občas jednoduché. Ty naše diskuse jsou tu lehce dramatické, jindy zase vše řešíme s úsměvem a většinou se shodneme na kompromisu, když už jde o zásadnější věci. Víte, kdybych měla říci, jaká činnost u nás doma převažuje, tak je to optimistická nálada. Jirka není žádný morous a ani já se necítím na druhou stranu být onou rozkvetou květinkou, která všechno ví, zná a zvládne. My se spolu hrozně moc nasmějeme, a to je největší náš přínos do společné domácnosti,“ zhodnotila dění krásnější polovina páru.

Neteoretizujme a na závěr prozraďte, co tedy hravě zvládáte a do jakých aktivit raději zapojíte odborníky. Přeci jen ne každý z nás je zdatným údržbářem a uklízečem.

„S takovými drobnostmi jako je vynést odpadky, lehce vysmýčit, projet bytem vysavačem to fakt není problém. Musím se ale pochlubit třeba loni jsme zapojili své tvůrčí buňky a společně vymalovali nebo skromně řečeno vyzdobili barvami garáž a nedělá nám žádné problémy něco někam přestěhovat, sešroubovat, smontovat a tak dále a tak dále. No je fakt, že až na takové ty náročné přestavby a podobné věci jsme doma na vše docela dobří a soběstační,“ dodala Adélka Gondíková.