Osudová žena Jiřího Langmajera: Adéla Gondíková bouřliváka změnila od základu

O tom, že život s hercem Jiřím Langmajerem není žádný med, nemůže být pochyb. Jeho deprese, alkoholické eskapády a svlékání se na veřejnosti nemohou být příjemné žádné ženě. Své o tom ví i jeho manželka Adéla Gondíková, která musí mít nad hlavou svatozář, jinak by to tolik let po boku bouřliváka nemohla vydržet.

Trvalo dlouho, než Jiří Langmajer pochopil, že už mu není dvacet a že to, co dělá v padesáti, není vtipné ani úsměvné, ale dost trapné. Dlouhá léta se mu to snažila vysvětlit i jeho partnerka Adéla Gondíková, která nad ním jako jediná nezlomila hůl a nakonec se jí to podařilo.

Jiřího první manželka Kamila mu sukničkářství dlouhá léta tolerovala, bylo to především kvůli dvěma dětem, které s ním má. Zvládla ustát jeho nevěry s novinářkou Terezou Kopáčovou, herečkou Ivanou Jirešovou i modelkou Petrou Faltýnovou. Kvůli té dokonce na čas rodinu opustil. Jenže Petra také není žádný vzor ctnosti, takže když se herce nabažila, pustila ho k vodě a ten se opět s prosíkem vrátil k manželce.

Osudová láska s Gondíkovou

Pak ale potkal svou osudovou lásku - Adélu Gondíkovou. Ta byla v té době ještě vdaná za Ondřeje Brouska, ale vztah už jim prý nefungoval, takže nebylo co řešit. Jiří opustil rodinu, Adéla manžela a začali spolu žít. Kamila si ze začátku myslela, že se opět jedná o úlet, ale tentokrát to tak nebylo, šlo o opravdovou lásku.

Pár se po devíti letech vztahu vzal a Adéla tak byla druhou ženou, které se podařilo bouřliváka dostat pod čepec. Ale ani jejich soužití nebylo idylické, Gondíková si s ním prošla peklem. Jeden čas to dokonce vypadalo, že to neustojí a jejich vztah skončí. Herec měl psychické problémy, bral léky a do toho pil. Na veřejnosti pak dělal ostudu a to nebylo herečce vůbec příjemné.

Myšlenky na nedostatek talentu

„Bylo to se mnou k nežití, moc jsem všechno prožíval. Už od mládí jsem totiž přesvědčený, že nemám dostatek talentu a že nedokážu přijatou roli dobře zahrát," svěřil se webu nasehvezdy.cz.

Tenkrát mu Adéla dala nůž na krk a Langmajer dostal své stavy za pomoci psychiatra a správné medikace pod kontrolu. Od té doby působí pár harmonicky a zdá se, že jim vše klape. Jiří je jasným důkazem, že kvůli té pravé ženě se člověk může změnit.

Předtím totiž žil myšlenkou, že si musí po vzoru svých starších hereckých kolegů život prožít se vším všudy. Chtěl být stejně dobrý jako Lukavský, Postránecký nebo Hrušínský, po jejichž boku hrál v mládí v Národním divadle. Pro něj to však byla cesta do pekel. Může tedy Adéle děkovat, že ho změnila a vydržela to s ním v dobrém i zlém, jak mu na svatbě slíbila.

Na upřímnou zpověď Jiřího Langmajera se podívejte ve videu!

