Benešová a Gondíková nafotily sexy snímky: Herečky to před lety uměly roztočit

Zdroj: Profimedia

Herečky Lucie Benešová a Adéla Gondíková se seznámily už před mnoha lety a od té doby je pojí velmi silné přátelství. Prožily spolu mnoho bláznivých momentů a o jeden z nich se Lucie Benešová podělila i na sociální síti. Ukázala totiž sérii snímků, na kterých dvojice září v roli sexy modelek.

Lucie Benešová na svých sociálních sítích často sdílí nejrůznější střípky ze svého osobního i pracovního života. Čas od času se podělí také o snímky ze svého soukromého archivu. A že v něm dokáže najít pořádné poklady!

Sexy modelky

Právě starší fotky fanoušky Lucie Benešové baví nejvíce, a tak si žádali nějakou novou. Herečka jim proto ukázala, jak její život vypadal před třiadvaceti lety. A bylo se na co dívat. Lucie Benešová se totiž podělila o sérii snímků, na kterých září společně se svou kamarádkou Adélou Gondíkovou a hrají si přitom na modelky.

„Ještě jeden archívek též z roku 2000 na vaši žádost a pro vaše pobavení. S mojí dlouholetou kamarádkou a spolužačkou Adélou Gondíkovou, se kterou jsme toho tolik prožily, že by to bylo na knihu. A doufám, že ještě prožijeme! Zde jsme například v roli sexy modelek,” napsala herečka k příspěvku.

Všechny pobavila

Nejdříve se ovšem herečka překlikla a namísto roku 2000 napsala rok 2020. A toho si pochopitelně hned všichni všimli a měli z toho ohromnou legraci. Hlavně pak sama Gondíková. „2020? Tak to jo. To jsme rychle zestárly,” plácala se do kolen v komentáři. „Opraveno na rok 2000,” dodala se smíchem Lucie Benešová.

Ta už předtím sdílela například i dávný snímek s Jiřím Kornem, kterého tehdy ještě coby reportérka pořadu Prásk doprovázela do Švédska na mistrovství světa v kulečníku. „Pochopila jsem, dle vaší korespondence na Instagramu, že vás některé zaujala a pobavila moje éra v Prásku jako žhavé reportérky Berušky,” napsala herečka. A měla pravdu. Fanoušci se tak jistě ještě mají na co těšit.