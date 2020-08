Adéla Gondíková a její pestrá minulost: Nevěry, utrpení i temné obavy

Adéla Gondíková před pár dny řekla své ano herci Jiřímu Langmajerovi. Pár už je spolu mnoho let a tak svatba byla přirozeným vývojem v jejich vztahu. Jiří byl ale v minulosti vyhlášeným záletníkem a Adéle se povedlo z něho udělat krotkého beránka! Jejich vztahu ze začátku nikdo moc nevěřil, oni ale dokázali, že to myslí opravdu vážně! Prošli si ale i obdobím temna. Bojí se herečka, že by se její milý vrátil k nevěrám?