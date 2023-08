Adéla Gondíková oslavila padesátiny: Omlazujícím zákrokům se zatím vyhýbá

Zdroj: Profimedia

Adéla Gondíková před pár dny oslavila jubilejní padesáté narozeniny, na rozdíl od kolegyň z branže ale zatím stárne s grácií a ordinacím plastických chirurgů se vyhýbá obloukem. Jaký je recept herečky na útlou postavu a mladistvý vzhled?

Adéla Gondíková 19. srpna oslavila padesátku, zub času je ale zatím k hvězdě velice milosrdný. Ačkoliv herečka nepatří mezi ženy, které by pravidelně navštěvovaly omlazující kliniky, přesto vypadá báječně. I tak má ovšem manželka Jiřího Langmajera občas o svém vzhledu pochybnosti.

"Mám pocit, že tohle cítím skoro celý život. Ale vniklo to hlavně v období, kdy jsem byla jako dítě v pubertě hrozně buclatá, zkudrnatěly mi vlasy, narostly mi prsa i zadek a já se s tím snažila marně něco dělat. Úplně jsem přestala jíst, ale stejně nešla kila dolů. Prožívala jsem zrovna telecí léta a byla z toho dost špatná, ale naštěstí jsem kolem dvaceti začala hodně cvičit a nějak se všechno samo spravilo," svěřila se Gondíková v rozhovoru pro web prozeny.cz.

"Myslím, že základem je dobrá životospráva, ke které patří dostatečný spánek, nepít alkohol a nekouřit. Tohle se z dlouhodobého hlediska podle mě vepisuje všechno do tváře i do našich vrásek. Stejně ale jako starosti a radosti. Jediné, v čem mám mezery, je pitný režim. Vůbec netuším, kolik vody za den vypiju. Někdo mi už dokonce říkal, že bych na to měla mít aplikaci," dodala herečka s tím, že jedna věc ji přeci jen trápí, a to pigmentové skvrny.

Vedra a klimatizace

Mezi jeden z největších koníčků Adély Gondíkové rozhodně patří cestování s manželem Jiřím Langmajerem. Výlety za sluncem si ale vybírají svou daň. "Rozhodně vím, že pro mě je důležitá dostatečná hydratace pleti i pravidelná návštěva salonu. Vedou sem vždycky mé první kroky po dovolené, protože bývám ze sluníčka hodně vysušená. Sice se mažu krémy s ochranným faktorem 50+, ale teď jsme třeba byli s Jirkou v Americe, kde byla vedra a pak zase klimatizace. Pro pleť hrůza," přiznala Adéla výše zmíněnému webu.

"Skoro každé dva měsíce a v létě i častěji. Dopřávám si tu speciální proceduru, kdy se výživný krém zapracuje do pleti masáží a svým anti-agingovým složením by měl dokonce nahrazovat mikrojehličkování. Jsem totiž stará škola a mám raději ruční práci a masáže než nějaké přístroje," prozradila herečka svůj recept na krásu.

Ačkoliv je prý pro Gondíkovou vidina omlazení na chirurgii velice lákavá, z operací má hrůzu. "Na to se teprve chystám. Uvažuju samozřejmě o operaci naprosto všeho, ale já jsem hrozný strašpytel. Zatím tedy stárnu přirozeně. Jediné, co občas řeším, jsou pigmentové skvrny, které se mi začínají objevovat. Ale mám kamarádku dermatoložku a občas k ní zajdu na laser," uzavřela.

Adéla Gondíková i po padesátce vypadá skvěle