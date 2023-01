Adela Vinczeová se nakonec dočkala a stala se matkou: Vyhráno ale nemá

Zdroj: Profimedia

Slovenská moderátorka Adela Vinczeová a její manžel se dlouhé roky neúspěšně pokoušeli o miminko. Posléze se rozhodli pro adopci a dnes se konečně těší ze svého uzlíčku štěstí. O dítěti ale nesmí nic prozradit. Oficiálně jim totiž zatím nebylo přiděleno.

Adela Vinczeová a její manžel Viktor roky toužili po dítěti. Nakonec ale veřejně přiznali, že šance, že zplodí vlastního potomka, se blíží k nule. Chvíli uvažovali o umělém oplodnění, ve finále ale vyhrála adopce, která jim připadala jako ten nejlepší krok. Získat dítě přes adopci je ovšem během na dlouhou trať. „Je to na bodě mrazu. Jestli vás zajímá, jak to funguje s adopcemi a proč je to tak pomalé, bez ohledu na náš případ, musíte zavolat na příslušné oddělení, které to řeší,” povzdechla si loni na podzim moderátorka. Před několika týdny se na ně ale konečně usmálo štěstí.

Velké tajemství

Zatím dvojice ale nemá vyhráno. Jak totiž moderátorka prozradila pro slovenský deník Plus, děťátko sice mají u sebe, ale zatím jen na zkoušku. A nesmí o něm nic říct. „Dítě máme doma asi měsíc. Nemůžeme o něm ale nic konkrétního prozradit. Museli jsme podepsat mlčenlivost, že nemůžeme prozradit jeho věk, jméno, pohlaví, ani odkud je. Je to v procesu, dítě nám ještě oficiálně není přiděleno, proto je to ještě velmi citlivé,” řekla Adela.

Čím dřív, tím líp

Moderátorka zároveň uvedla, že mohli s manželem čekat na chvíli, kdy bude dítě oficiálně jejich, a teprve pak si jej vzít domů, chtěli ale, aby si na ně začalo zvykat co nejdříve. „Zkušební doba trvá několik měsíců, musí se tam ještě vyřešit zákonné věci. Dělá se to postupně. Kdybychom si to dítě měli vzít, až kdyby bylo oficiálně „štemplově” naše, tak čekáme možná i třičtvrtě roku. Naštěstí ty postupy na Slovensku jsou takové, že si dítě můžeme vzít jakoby na dlouhodobý návštěvní pobyt, aby si zvykalo na rodiče, protože čím dřív je u rodičů, tím dřív si dokáže vytvořit pouto,” vysvětlovala nejznámější slovenská moderátorka, pro kterou byl celý postup dle jejích slov psychicky poměrně náročný.