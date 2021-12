Pro Adele by muži vraždili: Takhle vypadala její cesta za vysněnou postavou

Zdroj: Profimedia

Zpěvačka Adele nedávno vypustila do světa videoklip po dlouhé šest let trvající pauze. Jako vždy trhla hvězda se svou novou tvorbou veškeré rekordy ve sledovanosti. Čím ale nejvíce fanoušky překvapila, je změna image. Zpěvačku byste dnes nepoznali.

Adele Laurie Blue Adkins, známá jako Adele, se stala díky svému talentu celebritou doslova přes noc. V roce 2008 převzala cenu BRIT Awards v kategorii Cena kritiků, která je udílená umělcům, kteří v té době ještě nevydali album.

Její debutová deska nazvaná 19 vyšla v lednu 2008 a dostala se ihned na první místo prodejního žebříčku ve Velké Británii. Druhé album bylo ještě úspěšnější. "21" se stalo nejprodávanějším albem tohoto století a prestižní hudební magazín Billboard jej označil za nejlepší album všech dob. Celosvětové vydání proběhlo 19. ledna 2011.

Z této desky vyšel také singl Rolling in the Deep. O rok později hvězda přednesla svou píseň Skyfall, za kterou obdržela Zlatý glóbus a Oscara. Alba její diskografie se navíc na prvním místě nejprodávanějších desek udržely nejdéle v historii. Adele v tomto překonala Rolling Stones i Madonnu.

Adele s každým hitem trhá rekordy

Po tříleté pauze se v roce 2015 vrátila Adele se svým třetím studiovým albem 25, které ji ihned dostalo zpět na vrchol hudebního průmyslu. Píseň Hello okamžitě obsadila první místa hudebních žebříčků a na YouTube dosáhla za pouhé 3 měsíce miliardy zhlédnutí.

Videoklip ke skladbě také drží rekord v největším počtu zhlédnutí na YouTube v prvních 24 hodinách od zveřejnění – 27,7 milionů. Ten ale pokořil její nový hit Easy on Me, a to už za necelých sedmnáct hodin po světové premiéře. Hvězda v něm zpívá o svém nevydařeném vztahu, který skončil rozvodem.

Adele si před tímto singlem dala od hudby pauzu na dlouhých šest let a vrátila se nejen s novými skladbami, ale také jako vyměněná žena.

Zpěvačka odjakživa bojovala s váhovými výkyvy

Zpěvačka po rozvodu rozkvetla

Adele odjakživa bojovala s kilogramy navíc, po rozvodu s otcem svého syna, ředitelem charitativní organizace Drop4Drop Simonem Koneckim, ale zcela změnila svůj život od základů. V roce 2019 oznámila, že vztah s Koneckim je u konce a později zažádala o rozvod.

Zpěvačka se poté dala na zdravou životosprávu a cvičení a dnes by postavou mohla konkurovat profesionálním modelkám. Adele také změnila barvu vlasů a je z ní blondýna, což jí přidalo na sex-appealu.

Zda motivací byla touha najít nového partnera nebo už hvězdu přestala bavit kritika její nadváhy, nikdo neví. Spekuluje se ale o tom, že kvůli zhubnutí podstoupila chirurgické podvázání žaludku. Ať už svých cílů dosáhla Adele jakkoliv, vypadá skutečně skvěle. Ostatně, přesvědčte se sami v naší galerii.

Adele se za poslední dva roky změnila k nepoznání

