Krásná Adele se vrací na světová pódia, na její koncert se dostanete bez koruny

Zdroj: TV Nova

Shodila desítky kil a je z ní kočka. Adele teď uchvátí svojí postavou nejednoho muže a do toho má pořád hlas jako zvon. Ten si nyní můžete užít i vy. V dvouhodinovém speciálu One Night Only vás přesvědčí o tom, že má doma patnáct sošek Grammy oprávněně.

Ve dvouhodinovém televizním speciálu ADELE – One Night Only, který bude uveden v původním anglickém znění s českými titulky, zazní mix nejpopulárnějších hitů superhvězdné interpretky a patnáctinásobné držitelky Grammy Adele. Světovou premiéru budou mít navíc také některé singly z jejího nového, dlouho očekávaného, čtvrtého studiového alba s názvem 30, které v těchto dnech vydává, a končí tak svou šestiletou hudební pauzu.

Kromě této koncertní události nabídne speciál také exkluzivní rozhovor Adele se slavnou americkou televizní moderátorkou Oprah Winfrey. V prvním obsáhlém televizním rozhovoru se Adele rozpovídá o svém novém albu, o příbězích, které inspirují její písně, a také o životě po rozvodu, hubnutí, výchově jejího syna nebo vztahu se svým otcem.

Speciální koncert ADELE – One Night Only, který před pár dny odvysílala televize CBS a který sklidil mimořádně velký divácký úspěch, se natáčel pod širým nebem v prostoru ikonické observatoře Griffith Park v Los Angeles. Při svém uvedení přilákal k obrazovkách 10,33 milionů diváků a stal se tak nejsledovanějším televizním speciálem od předávání Oscarů v dubnu 2021.

Mimořádní koncert ADELE – One Night Only odvysílá Nova Fun v pátek 26. listopadu ve 20 hod. Již nyní je tento speciál ke zhlédnutí na Voyo.

Zdroj: Youtube

Písničky, které během tohoto speciálního večera zazpívá Adele naživo:

“Hello”

“Easy On Me”

“Skyfall”

“I Drink Wine”

“Someone Like You”

“When We Were Young”

“Make you Feel My Love”

“Hold On”

“Rolling In The Deep”

“Love Is A Game”