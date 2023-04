Adele ráno vypila i 4 láhve vína: Problémy s pitím přiznal i Efron nebo Pitt

Adele

Zpěvačka Adele se před několika týdny svěřila se závažným problémem. Během pandemie koronaviru totiž propadla závislosti na alkoholu. Rozhodně ale není jediná, kdo podobné trable musel řešit. V těžkých chvílích totiž sahala po láhvi i celá řada dalších známých osobností, do kterých by to jejich fanoušci možná na první pohled vůbec neřekli.

Jsou slavní, bohatí a v některých případech až neuvěřitelně úspěšní. Na první pohled by se mohlo zdát, že mají vše, po čem jen člověk může toužit. Přesto ale mnohé z celebrit trápí různé psychické problémy, které řeší alkoholem. K závislosti na něm se přiznala už celá řada z nich, v posledních dnech se k nim připojila i zpěvačka Adele. Místo snídaně 4 láhve vína Během svého koncertu v Las Vegas se Adele svým fanouškům svěřila, že si ráda dopřeje sklenku vína. Dodala ale, že bývaly časy, kdy si místo sklenky ráda vychutnala celou láhev, respektive láhve. „Pamatuji si, že během covidu bylo třeba 11 hodin dopoledne a já jsem v sobě rozhodně měla už 4 láhve vína," prohlásila během show podle webu Evening Standard Adele. Během pandemie koronaviru Adele přišla o otce, který zemřel na rakovinu tlustého střeva. Po jeho smrti prohlašovala, že s pitím nadobro skončila. Střízlivá ale dlouho nevydržela. Přestože dnes již nepije 4 láhve vína před obědem, sem tam si skleničku ráda dá. Zac Efron obětí slávy Miláček žen Zac Efron měl o poznání větší problém než zpěvačka Adele. Jak totiž před lety řekl redakci Hollywood Reporter, pil tak moc, že musel dokonce nastoupit do léčebny. A to rovnou dvakrát. „Pil jsem opravdu strašně. Bylo mi 20, byl jsem single, učil jsem se být hollywoodskou hvězdou a všechno mi padalo do klína," komentoval temné období herec. Ze závislosti se ale nakonec dostal. Opilý Harry Potter Podobně na tom byl i herec Daniel Radcliffe, představitel Harryho Pottera. I ten se totiž nedokázal snadno vypořádat s obrovskou slávou a útěchu a únik z reality hledal na dně láhve. Nad alkoholem ale vyhrál a dnes tvrdí, že mu až střízlivost ukázala, jak je jeho život krásný a jak šťastný vlastně může být. Alkohol jako lék na rozvod Brad Pitt má na svém kontě mnoho úžasných rolí a je právem považován za jednu z největších hollywoodských hvězd, jeho osobní život byl ovšem jistou dobu zcela v troskách. Po rozvodu s Angelinou Jolie začal hodně pít, aby mohl potlačit všechny zlé emoce, které se v něm hromadily. Věděl ale, že pokud se chce nadále vídat s dětmi, musí s alkoholem přestat. A tak se na pití vykašlal. Prokletá léta Snad nejznámější hvězdou, která se léta potýkala se závislostí na alkoholu, je herečka Lindsay Lohan. Ta se pokoušela o nápravu nesčetněkrát, všechny její pokusy ale byly neúspěšné. Až zhruba do roku 2021. To totiž začala být znovu velmi aktivní na sociálních sítích a zároveň oznámila návrat k herectví. Nyní je těhotná a se snoubencem se těší na miminko.