Bujaré večírky Adiny Mandlové: Do její postele vedla nečekaná propustka

Dělnické profese - Operátor/ka výroby 16 340 Kč

Z důvodu posílení výrobního týmu, hledáme nové kolegy do kmenového stavu. Vidíte rádi výsledky své práce? Potom jste tu správně. Máte jedinečnou možnost zařadit se do týmu, který vyrábí tlumiče do automobilů po celém světě. Výrobky, které vám projdou rukama, tak budete potkávat nejen cestou do práce, ale i při cestách do zahraničí. Co tato práce obnáší? Vaším pracovištěm bude vyrábět tlumiče montážní linka, kde budete do automobilů. Pokud jste zruční a nebojíte se práce, neváhejte se nám ozvat. Předtím ještě zvažte, zda jste ochotni pracovat na směny. Naše linka vás bude na jedné směně potřebovat 11 hodin denně/i v noci. Využijte možnosti naučit se odborné činnosti na pracovišti, které při práci využívá nejnovější technologie. Rádi vás vším provedeme.