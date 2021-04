Adolfeen míři vysoko: V prvním díle rozpačitá Eva Burešová i ezo Vlasta Plamínek

DJ Roxtar, neboli Dominik Turza, si loni během karantény vymyslel postavu delfína Adolfeena a nyní s ním dobíjí český showbyznys. Plyšová postavička má vlastní talkshow.

Adolfeen je maňásek představující delfína,který si hitem Korona firus získal množství fanoušků. Za touto postavou stojí DJ Roxtar aka Dominik Turza, který postavu vytvořil loni během jarní karantény, když nemohl vykonávat svou práci DJ.

"Adolfeen mě zachránil v koronakrizi, protože jako DJ se teď neuživím. Už v léčebně mě napadlo hrát si s ním, udělat mu nějakou velkou písničku a jsem moc rád, že se to povedlo. Adolfeen je jedenáct let stará hračka z jednoho velkého obchodního domu s nábytkem, kterou jsem našel už v říjnu 2019 ve skříni. Když jsem si ho nasadil na ruku, vzpomněl jsem si na obrázek delfína – zní to hrozně – s hlavou Adolfa Hitlera. Pod ním bylo napsáno Adolfeen. Dostal jsem nápad. Proč tu nemít drzého delfína s německým přízvukem a diktátorskými rysy? Absolutně žádnej rasismus, nic takového. Jen si vezme určitý charakterový rys onoho diktátora. Začal jsem s ním jezdit po mejdanech, vystupovat a všem se to hrozně líbilo," vysvětlil Turza webu Extra.cz, jak jeho nápad vznikl.

Později v roce 2020 pak nastoupil DJ Rockstar do léčebny se závislostí na alkoholu a drogách. "Tam mi řekli, že když už jsem čistej a pochopil jsem, o čem ten dospělej život je, že bych mohl Adolfeena využít nějak víc, nabídnout ho lidem přes videa, písničky. Napadlo mě napsat písničku Corona Firus a natočit s ním srandovní videa. Povedlo se to a doufám, že díky Prima COOL pozná Adolfeena ještě víc lidí. Mám vystudovanou vyšší odbornou školu moderátorskou a svou vlastní talkshow bych si splnil velký sen," říká nadšeně Turza a svůj se rozjel hned ve velkém.

První díl odstartovala Eva Burešová, v show musela mimo jiné twerkovat

Že míří Dominik Turza a Adolfeen vysoko, dokazují i první hosté jeho Nečum na mě show. DJ si pozval hvězdu seriálu Slunečná Evu Burešovou a ezo Vlastu Plamínka.

Krásnou herečku se podařilo radikálnímu delfínovi velice rychle uvést do rozpaků. "V kolik hodin se to vysílá? Kde mám manažerku, věděla kam jdu, když tohle podepisovala?" ptala se Eva Burešová po prvních otázkách dotíravého plyšového moderátora.

Následně Adolfeen nahnal herečku před green screen, kde ji nutil twerkovat a dělat reklamu na tampóny! "Otvírej tu d*žku, ty si Romka?" nebral si s ní Turza servítky. Burešová pak zatočila kolem neštěstí a musela za úkol zazpívat, což samozřejmě profesionálce nedělalo žádný problém.

Vlasta Plamínek vyvolal mrtvého ducha věštkyně Jolandy

Po Evě Burešové dorazil do studia Nečum na mě show známý ezoterik Vlasta Plamínek, který přímo před zraky diváků vyvolal ducha zesnulé Jolandy.

"Jolanda byla kolegyně, která se uměla napojit na vesmír, měla sice horší rétoriku, ale byla s ní sranda," zavzpomínal Plamínek na svou kamarádku.

Věštec se "omylem" spojil s duchem Karla Gotta a následně s kolegyní Jolandou. Na závěr zabubnoval Vlasta Plamínek na svůj pověstný buben, čímž vyděsil nejen samotného moderátora, ale i celý štáb. Pokud Vás nová show zajímá, podívejte se na první díl, který je dostupný na Youtube (odkaz najdete pod článkem).

Podívejte se na první díl Nečum na mě show.

Zdroj: Youtube