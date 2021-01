Andrea Verešová a Jaromír Jágr: Slova o vztahu, která hodně překvapí

Vzpomínky na svého ex uzavřela Andrea tím, že by bylo zajímavé se po tolika letech opět setkat tváří v tvář! „Občas si říkám, jaké by to asi bylo, podívat se vzájemně do očí po tolika letech“

„Asi normální, nejspíš. Oba máme své životy, přeji mu jen to nejlepší, je to skvělý člověk. Každý jsme ale měli jiné představy o budoucnosti“ I po tolika letech je z řeči Andrey slyšet, že pro ní nebylo lehké si vybrat mezi láskou a kariérou.

Tak snad se brzy dočká rodiny i starý mládenec Jágr, který má sice vždy po svém boku nějakou krásku, stále se mu ale nepoštěstilo mít potomka…