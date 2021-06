Adriana Sobotová popsala první rande s komikem, hráli si na úchyláka

Adriana Sobotová je s jedním z nejznámějších komiků letos 40 let. Luděk Sobota si bez ní život už neumí ani představit. O to zvláštnější je, že při prvním setkání ji považoval za praštěnou holku a ani ho nenapadlo, že by se jednou mohla stát jeho ženou.

Adrianě bylo tehdy pouhých 18 let a užívala si život plnými doušky. Dokládá to i průběh jejich první schůzky, kterou popsala v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

„Já jsem studovala filmovou školu v Čimelicích a ve čtvrtém ročníku jsem byla na praxi na Barrandově. Měla jsem tam dělat klapku. Moc mi to nešlo. Tam jsem Luďka poprvé poznala. Půjčil mi kabát. Vyměnili jsme si čísla,“ vzpomíná.

O 17 let starší komik se nakonec rozhoupal a šel s Adrianou na rande. „Za 14 dní na to mě Luděk pozval do restaurace. Povídali jsme si a on mi vyprávěl o slečně, co má na Moravě a já o svém chlapci v Praze,“ vypráví.

Zaujal ji nohama

„Dala jsem si tam nejdražší jídlo a pití. Suché Martini, krevetový koktejl a plněnou panenku. Říkala jsem si, že když už ho nikdy neuvidím, tak se alespoň dobře najím a napiju,“ smála se na celé kolo. Po schůzce dostala nápad, který Sobotu spíše odradil.

„On, že mě vyprovodí domů. Já říkám ‚Pane Soboto, co kdybychom si zahráli na úchyláka?‘ On měl dlouhý plášť. Pak se ptal, jak se to hraje. Já mu řekla „půjdu před vámi kus a vy se rozeběhnete a skočíte mi na krk,“ pokračuje.

Sobota přiznává, že si myslel, že je to nějaká praštěná holka. Podruhé se viděli v divadle a Sobotovi došlo, že už nechce trávit čas s jinou ženou. „Zaujal mě nohama. On má hezký štíhlý a dlouhý nohy,“ tvrdí Sobotová, která by manžela také neměnila.

