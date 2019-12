Jakub Prachař opět stírá svou manželku! Dárky si prý Agáta nezaslouží!

Agáta Prachařová má jasnou představu o tom, jak se bude celá rodina i po rozpadu manželství nadále přátelit. Ačkoliv se tváří nad věcí, její manžel Jakub už několikrát naznačil, že není na tak přátelské vlně, jak jeho žena prezentuje.

"Je strašně hodná, ale to se ještě uvidí, jak to vlastně bude. Teď to zrovna řešíme, ale je to od ní milý, děkuji za pozvání," řekl prý herec se značnou ironií v hlase pro Besk.cz.

Z jeho jednání bylo cítit, že mu přijde Agáty nabídka spíše jako provokace a rozhodně se společných Vánoc s Dopitou účastnit nehodlá!