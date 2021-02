Agáta Hanychová: Nadobro se zbavuje Prachaře a přísný zákaz svatby od Žilkové!

Agátu Hanychovou od definitivního odloučení od exmanžela Jakuba Prachaře zbývá pouze změna jména v občance. Díky prodloužené pracovní době na úřadech se dvojnásobná maminka konečně odhodlala věc začít řešit. Proč ale stále nosí zásnubní prsten? A z jakého důvodu jí maminka Veronika Žilková-Stropnická zakázala další svatbu?

Vztah Agáty Hanychové a Jakuba Prachaře trval osm let, bývalá modelka ale v nedávno vysílané talkshow 7 pádů Honzy Dědka prozradila, že se znali s hercem už od malička.

"Poznali jsme se, když Kubovi bylo dvanáct a mně devět. Byli jsme v Karlových Varech, kde jsme točili reklamu na sušenky. Tam to celé začalo. Pořád nám to ale nevycházelo – buď byl on zadaný, nebo já, pak jsme byli oba zadaní hodně vážně a v tu chvíli jsme se dali dohromady. Ale nejde žít se svým nejlepším kamarádem. Přišli jsme na to až po osmi letech," odhalila dvojnásobná maminka důvod odloučení s manželem.

Ačkoliv mají mezi sebou Prachař s Hanychovou vztahy na bodu mrazu, Agáta stále nosí na ruce snubní prstýnek. "Pořád nosím snubák od Kuby. Je hezkej, ale dal mi ho až po svatbě, takže ho nosím jako dárek, ne jako snubák. A ještě pořád jsem Prachařová, už jsem sice rozvedená, ale ještě jsem nestihla přepsat papíry. A možná to ani nestihnu," tvrdila ještě před pár dny. Pak se ale situace nečekaně urychlila.

Agáta Hanychová už se příjmení manžela zbavila nadobro

"Úřední hodiny se prodloužily a nejsou tam takové fronty, takže jsem tam v pondělí zajela. Už se těším, až to všechno bude za mnou. Jediné, co nás s exmanželem bude pojit, je naše dcera Mia," pochlubila se Blesku Agáta Hanychová.

Své dívčí příjmení ale začala Agáta používat dávno před oficiálním rozvodem, změna v dokladech tak byla už jen nutnou formalitou.

Aktuálně prožívá Hanychová další milostný románek, od rozchodu již čtvrtý v pořadí, s truhlářem Adamem Raiterem a plánuje společnou budoucnost. Svatbu má ale od své maminky Veronika Žilkové přísně zakázanou.

Veronika Žilková už své dceři další veselku nedoporučuje

"Dřív mi máma říkala, že rozvod je kolek, který si koupíš za 600 korun na poště. Tak to možná bylo za ní, ale jednak ten kolek je dražší a taky je to na déle. Teď mi radí, abych už si nikdy nikoho nebrala, nebo budeme všichni chudí," prohodila Agáta Hanychová štiplavou narážku na Jakuba Prachaře.

Mezi exmanželi to stále jiskří i proto, že nemají vyřešené majetkové poměry. Dvojnásobná maminka dokonce opakovaně herce nařkla, že se snaží na jejich rozvodu vydělat.

"Holky, neberte si č*ráky," pustila se nedávno Hanychová do Prachaře a nevraživost ji od té doby evidentně nepřešla…

Co se Prachaře týká, ten výroky své bývalé ženy raději nekomentuje a do mediální bitky se pro jistotu vůbec nezapojuje. Nechme se tedy překvapit, zda se nakonec rodiče malé Miy dokáží časem dohodnout a zakopou válečnou sekeru.