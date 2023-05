První roztržka kvůli dceři: Hanychová a Soukup se neshodnou v zásadní věci

Zdroj: Profimedia

Agáta Hanychová a Jaromír Soukup společně vyrazili i s jejich dcerou Rozárkou na první společenskou akci. Na svátek lásky se vydali na Petřín. Pro zamilovaný pár to byl vůbec první společný První máj. Televizní magnát nic nepodcenil a svou partnerku a novopečenou trojnásobnou maminku pod rozkvetlou třešní vášnivě políbil.

Bývalá modelka a vlivná influencerka se ve výběru outfitu dokonale sladila se svým partnerem. Agáta se ukázala jen pár týdnů po porodu v přiléhavých černých šatech. Kila navíc by na ní jen těžko někdo našel. Soukup zvolil pohodlné tmavé džíny a černý koženkový křivák, ve kterém působil o něco mladší.

Nejasná budoucnost dcery

Zamilovaný pár rozdával úsměvy na všechny strany a ochotně pózoval fotografům. Idylicky vypadající dvojice nakonec přece jen trochu naznačila menší rozepře. Na otázku reportérky iDnes, zda mají jasno už o budoucím povolání své dcery, se neshodli. „Ne, já tyto věci úplně zásadně neplánuji. Ne, ne, ne. To přinese život. Ono plánovat je dobrý, ale ne zas moc. U právě narozeného dítěte plánovat, čím se jednou bude živit, nebo co bude studovat, to bych tedy nechal na rodičích, ale hlavně na ní samotné. A ona teď ještě to neřekne.“ Po odpovědi Soukupa si vzala slovo Agáta, která neskrývala svůj údiv. „Já myslela, že už jsi ji přihlásil na ty práva. To bych hrozně chtěla,“ dodala trojnásobná maminka, která tak narážela na fakt, že její partner je vystudovaný právník. „Tyhle plány mně přijdou hrozně směšné,“ zakončil celou debatu Soukup.

Svatba se nekoná

V televizních pořadech Jaromíra Soukupa odpovídala Agáta často na dotazy přímo od diváků. Prostořeká modelka zcela otevřeně mluvila i o těch nejvíce soukromých věcech, jako je například svatba. Na podzim minulého roku se Agáty zeptala jedna z divaček, zda bude svatba ještě do porodu. Na tento dotaz odpověděla Agáta velmi stručně: "Tak doufejme." Toto přání se jí nevyplnilo a nyní o svatbě začala vtipkovat. „Svatba nejdřív po čtvrtém dítěti,“ prozradila pro web Extra.cz.