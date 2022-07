Agáta Hanychová se od expartnerek Soukupa značně liší: Čím jej uhranula?

Zdroj: Profimedia

Když se poprvé objevily zprávy o tom, že se na české scéně zrodil nový pár, který tvoří Agáta Hanychová a Jaromír Soukup, mnozí tomu nemohli uvěřit. Zatímco Agátu vždy přitahovali mladší muži, Soukup dával přednost blondýnkám. Co tedy dvojici s odlišnými nároky na partnery spojilo?

Jaromír Soukup a Agáta Hanychová tvoří pár už několik dlouhých týdnů a září štěstím na všechny strany. Modelka často na sociální síti sdílí zamilované snímky se svým partnerem a zdá se, že konečně našla toho pravého. A to i navzdory tomu, že měla vždy oči spíše pro mladší muže. Soukup měl zase slabost pro blondýnky.

Vše začalo v televizi

Přestože Agáta nespadala do Soukupových běžných kritérií a naopak, silná chemie byla mezi dvojicí znatelná již během natáčení prvního pořadu, ve kterém spolu vystupovali. Soukupova náklonnost k modelce a influencerce ale byla znatelná už předtím, kdy o ní několikrát ve svých relacích mluvil ve velmi pozitivním světle. Je tedy možné, že na ni měl zálusk již dříve.

Když pak Agáta přijala Soukupovo pozvání do show Instinkty, hned bylo jasné, že má mediální magnát pro modelku slabost. Od začátku jí lichotil a ve chvíli, kdy mu řekla, že se rozešla s pohledným chirurgem Andrejem, rozzářily se mu oči radostí. Kromě toho Agátě neustále skládal poklony a během rozhovoru se nervozitou zakoktával. Agáta pro změnu působila tak, že si náklonnost Soukupa velmi užívá.

Měla strach

Pro Agátu jde o její vůbec první vztah se starším mužem, z čehož byla velmi nesvá. Zpočátku dokonce váhala nad tím, zda se do neprobádaných vod ponořit. Požádala proto o radu svou dobrou kamarádku Ornellu Koktovou, která již několik dlouhých let žije s podstatně starším podnikatelem Josefem Koktou. „Je možné, že jsem ji nahlodala, když jsem jí řekla, že manželství se starším mužem, tedy Pepou, je super a má to své výhody,” uvedla Ornella v rozhovoru pro ŽivotvČesku.cz. „A vlastně se se mnou radila a byla z toho nervózní,” dodala ještě.

Nyní se zdá, že je Agáta ráda, že svou kamarádku poslechla. Přestože se totiž Jaromír Soukup od jejích bývalých partnerů v mnohém liší, možná právě vedle staršího a vyzrálejšího muže najde to, co celou dobu hledá.