Každý máme jiný pohled: Hanychová s přítelem řeší první problémy ve vztahu

5

Agáta Hanychová

Zdroj: Profimedia

Sdílej článek:

Agáta Hanychová je i po několika měsících vztahu stále po uši zamilovaná do svého partnera, chirurga Andreje Nikova. Dvojnásobná maminka svého pana božského potkala na Tinderu a zatím to vypadá na opravdovou lásku. Co tuhle dvojici spojuje a proč jim hrozí krize?

Agáta Hanychová svého nejnovějšího přítele, lékaře Andreje Nikova, představila na Instagramu loni v zimě. Ještě v listopadu randila známá průšvihářka s podnikatelem Jiřím Hellerem, toho ale ze dne na den vyměnila za svého aktuálního partnera. Jelikož byl Nikov již sedmým milencem Agáty od jejího rozvodu s Jakubem Prachařem, nikdo jejich vztahu nepřikládal příliš velikou pozornost. Fešný Andrej už ale překonal obvyklou tříměsíční lhůtu, což se nepodařilo nikomu z jeho předchůdců. Vše naznačuje tomu, že Agáta začala svůj vztah brát konečně vážně. Miluje její prsa Andrej Nikov si nezískal jen srdce Agáty, ale také jejich fanynek. Sledujícím Hanychové se pohledný doktor velice líbí a zaujal je i při nedávném živém vysílání, kde se ukázal jako pohotový vtipálek. Například odpovědí na dotaz, co se mu na partnerce nejvíce líbí, Andrej sledující velmi pobavil. "Prsa, stoprocentně," řekl bez rozmyšlení. "A vlastnost?" zeptala se Agáta. "Prsa," zopakoval Nikov a vyvolal tím záchvat smíchu i u Hanychové. "Jak s ní můžete vydržet?" zeptala se další komentující a na to znovu Nikov pohotově zareagoval: "Je to na hraně," čímž opět všechny rozesmál. Že ale tento vtip nebyl úplně mimo realitu potvrdila sama Agáta. Hádky ohledně výchovy Ačkoliv je zatím Agáta Hanychová s novým milencem teprve čtyři měsíce, už nyní mezi nimi panují hádky. Problém zamilovaným hrdličkám dělají překvapivě děti, tedy spíše styl jejich výchovy. Zatímco Agáta má spíše volnější ruku, Andrej, který má též z předchozích vztahů dva potomky, je trochu striktnější, a to je jeden z častých důvodů konfliktů. "Neshodujeme se ve strašně moc věcech. Je to náročný, každý máme úplně jiný pohled na výchovu. Já třeba svým dětem dávám sladkosti a Andrej ne, takže to potom chtějí i jeho děti, tudíž to zase nemůžu před nima dávat svým," postěžovala si Hanychová na Instagramu. Zda se dvojici podaří počáteční problémy překonat nebo nakonec sympatický lékař raději pláchne, ukáže až čas. Zatím to vypadá, že jízdu vedle nezkrotitelné divošky zvládá na jedničku, tak držíme palce. Hanychová s Nikovem randí čtyři měsíce Nesmí vám uniknout 5 Agáta Hanychová kope do Prachaře: Vzal mi Vespu, na novou nemám peníze Agáta Hanychová se netají tím, že má se svým exmanželem Jakubem Prachařem vztahy na body mrazu. Dvojnásobná maminka nevynechá jedinou… Nesmí vám uniknout 5 Agáta Hanychová pod palbou otázek: Kam zmizel fešný chirurg? Agáta Hanychová stihla od rozvodu s Jakubem Prachařem vystřídat pořádný seznam milenců a z toho důvodu ani nejnovějšímu vztahu s chirurgem…