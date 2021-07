Veronika Žilková je strachy bez sebe, mamince se vrátila vážná nemoc

Veronika Žilková se v době pandemie vrátila do Čech, aby se mohla starat o svou maminku Olgu, která za tři roky oslaví sté narozeniny. Ačkoliv je babička Agáty Hanychové na svůj věk velice vitální, před pár dny se jí bohužel vrátila vážná nemoc, kvůli které je v péči lékařů.

Veronika Žilková se před rokem vrátila z Izraele do Čech, aby se mohla starat o svou maminku Olgu. Herečka se odstěhovala od svého manžela Martina Stropnického tisíce kilometrů daleko a tráví s matkou každou volnou chvilku.

Covid se naštěstí bezmála stoleté Olze Žilkové vyhnul, bohužel se jí ale vrátila vážná nemoc, kterou dle slov její dcery už v minulosti musela několikrát překonat.

Herečka diagnózu své maminky nechce prozradit, nemocí ale prý trpí už dlouhých sedmdesát let.

Nemůžu se jen tak opalovat na pláži, když vím, jak na tom je

"Je pravda, že je to nemoc, kterou má už sedmdesát let, ale nikdo z nás to nečekal. Byl to pro nás velký šok a stále to zpracovávám. Zrovna teď v srpnu měla jet s mojí sestrou na hory, ale najednou tohle. Dlouho žádné problémy nebo příznaky neměla, ale tím horkem se to asi zase aktivovalo," prozradila Veronika Žilková Aha!.

Herečka plánovala odjet za manželem do slunné Izraele, kvůli mamince ale dovolenou bude muset odložit. "Je to už poněkolikáté, co přežila takovou život ohrožující situaci. Přijela jsem, jak nejrychleji to šlo. Nemůžu se jen tak opalovat na pláži, když vím, jak na tom je," říká zdrceně.

Domů by měli lékaři Olgu Žilkovou propustit koncem týdne, poté půjde ke své dceři, která se o ni bude starat.

Rodina drží pohromadě

Veronika Žilková se svou dcerou Agátou za svou matkou Olgou pravidelně dochází do nemocnice a celá rodina už se nemůže dočkat, až ji propustí.

Klan Žilkových drží pohromadě a dokonce si založili společnou skupinu na WhatsAppu, kde se domlouvají kdo jaký den za nemocnou babičkou pojede.

"Máme rodinnou skupinu na aplikaci WhatsApp, že spolu každý den komunikujeme. Každý z nás chce babičce nějak pomoct, ať už jen návštěvou, anebo nákupem potravin a dárků, takže se kolikrát dohadujeme, kdo kam pojede," vysvětlila Žilková výše zmíněnému webu.

