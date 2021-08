Agáta Hanychová v slzách: Kvůli bratrovi propadla v hysterický pláč

Zdroj: Profimedia

Agáta Hanychová se navenek prezentuje jako drsňačka, má ale i své slabé chvilky, kdy uroní slzu. Po rozvodu se dvojnásobné mamince vůbec nedaří ve vztazích a právě toto téma ji dostalo na kolena.

Agáta Hanychová měla nejdelší vztah s Jakubem Prachařem, se kterým má dceru Miu. Manželství bylo ale zatížené opakovanou nevěrou ze strany bývalé modelky a nakonec se na podzim roku 2019 definitivně rozpadlo.

Od té doby Hanychová marně loví v různých vodách, partnery ale vždy po třech měsících vymění za novější model. Ačkoliv poslední známost s Janem Loskotem vypadala nadějně a jako jedinému se podařilo překlenout tříměsíční zkušební dobu, po pěti měsících byl také ze hry.

"Holky, Honza je k mání," oznámila nedávno Agáta ve stories na Instagramu, že je opět volná. Naší redakci se následně podařilo zjistit, že se Hanychová opět vídá se svým ex, truhlářem Adamem Raiterem. Ani tady to ale na vážný vztah nevypadá.

Hanychová se plácá od vztahu ke vztahu

Za necelé dva roky stihla Agáta Hanychová vystřídat minimálně šest milenců. Za časté střídání sexuálních partnerů se v poslední době stala dvojnásobná maminka terčem kritiky. Své protějšky totiž vždy představuje dětem, což je jí vyčítáno.

Ačkoliv se Hanychová prezentuje jako silná osobnost a tváří se, že se jí kritika veřejnosti, ani nepovedené vztahy nijak nedotýkají, opak je nejspíš pravdou.

Bratr známé influencerky, Vincent Navrátil, během pandemie natočil minisérii ze života a inspiroval se při psaní scénáře mimo jiné i svou sestrou Agátou. Když se Hanychová v některých scénách poznala, rozplakala se.

Navrátil se snažil postavám v minisérii změnit jména, jeho sestra Agáta se ale ve scénkách poznala

Vincent Navrátil během koronavirové krize nelenil a rozhodl se napsat svůj režisérský debut. Syn Veroniky Žilkové si pro minisérii Mužketýři vybral téma lásky, vztahů a intrik a netají se tím, že se inspiroval příběhy svých nejbližších!

"Zaonačili jsme to tak, aby se tam nikdo nepoznal. Snažili jsme se vytáhnout esenci vztahů. Je to takový příběh, co se všechno může pokazit během pěti dnů. Napsali jsme scénář, který velmi dobře reflektuje naše osobní životy a vztahové zkázy," vysvětlil Navrátil webu Super.

I když Vincent změnil jména postav, Agáta prý projekci prožívala velice emotivně. "Moje sestra to probrečela. Viděla se skoro ve všech scénách. Všichni máme pocit, že se nám dějí speciální věci, kvůli kterým jsem výjimeční, ale to se děje všem lidem na světě. Můžete se tam najít vy, nebo já, prostě kdokoli, kdo prožil problémy s láskou," uzavřel.

Hanychová opět výletuje s "tajným" protějškem.