Další hazard Agáty Hanychové? Pár týdnů před porodem křepčila na plese

Agáta Hanychová už za pár týdnů přivede na svět svého třetího potomka, jehož otcem je miliardář Jaromír Soukup. Influencerka je sice v pokročilém stádiu těhotenství, místo odpočinku je ale v jednom kole. Na Českém plese to roztáčela do večerních hodin a dokonce vyrazila s partnerem i na parket.

Agáta Hanychová se už brzy stane trojnásobnou maminkou, rostoucí pupík pro ni ale není žádnou překážkou. Influencerka se naplno věnuje natáčení svého pořadu na TV Barrandov a volné chvilky tráví aktivně s rodinou nebo partnerem Jaromírem Soukupem.

Hrdličky si nenechaly ujít událost roku, Český Ples, kam dorazila celá řada celebrit z českého rybníčku. "To vymyslel Jaromír, já bych jinak nešla," prozradila Hanychová v rozhovoru pro Extra. Ačkoliv původně jít na akci nechtěla, nakonec se Agáta na plese skvěle bavila a dokonce se opakovaně ocitla na parketu.

Se Soukupem si zatančila několik ploužáků, během kterých se svému miláčkovi zamilovaně hleděla do očí a bylo vidět, že si romantické chvilky oba užívají. Přítomnost Hanychové ale přítomné hosty překvapila, a to hlavně kvůli jejímu stavu. Není to totiž tak dávno, co dcera Veroniky Žilkové skončila v nemocnici.

Místo klidu létání, hory a návrat do práce týden po porodu

Agáta Hanychová razí teorii, že těhotenství není nemoc, a proto se i s miminkem v bříšku snaží naplno užívat každý den, jakoby snad ani nebyla v očekávání. Jenže tento hazard už se influencerce nevyplatil.

Za svůj požehnaný stav se několikrát nakazila virózou a na konci minulého roku dokonce skončila na kapačkách v nemocnici. Lékaři jí následně doporučili klidový režim, který ale Agáta rozhodně nedodržuje. Nejen, že od této události několikrát letěla letadlem, což je velice riskantní pro nenarozené miminko, ale také například pobouřila fanoušky svým prohlášením, že na horách hodlá i s rostoucím pupíkem jezdit na snowboardu.

Hanychová už je v kategorii starších matek a měla by více odpočívat a omezit své zběsilé aktivity. To si ale Agáta nehodlá připustit a ve svém nabitém programu hodlá pokračovat ihned po narození dcery. "Natáčet Holčičky budu až do porodu a potom začnu týden po porodu. Budu mít chůvu, jsme oba s Jaromírem vytížení," prozradila výše zmíněnému webu.

