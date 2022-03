Nový přítel Hanychové konečně promluvil: Na Agátě se mi nejvíc líbí její prsa

Zdroj: Profimedia

Agáta Hanychová aktuálně trhá osobní rekord v délce vztahu. Dvojnásobná maminka se loni zamilovala do chirurga Andreje a zatím to vypadá, že jejich láska jen vzkvétá. Sympatický lékař se dokonce nechal přemluvit na společný stream, kde na sebe leccos prozradil.

Agáta Hanychová byla po rozvodu s Jakubem Prachařem jako utržená ze řetězu a střídala milence častěji než ponožky. Za necelé dva roky stihla veřejnosti představit šest amantů a o každém z nich tvrdila, že je to konečně ten pravý.

Po pár týdnech ale vždy bývalé modelce spadly růžové brýle a zase šla o dům dál. Milenec číslo sedm, chirurg Andrej Nikov, už překonal tříměsíční lhůtu a vypadá to, že Agáta je do něj stále zamilovaná.

Hanychová dokonce dcerám partnera vyhradila ve svém domě dětský pokojíček a vztah bere opravdu vážně. Fešný lékař, kterého fanynky přirovnávají k hollywoodskému herci Jamiemu Dornanovi, se dokonce poprvé ukázal u své slavné přítelkyně na streamu.

Fanynky Andreje milují

Nový partner Agáty Hanychové je opravdový sympaťák, což předvedl i v živém vysílání na Instagramu. Andrej velmi vtipně odpovídal na dotazy sledujících a ihned sklidil od ženské části obecenstva vlnu pochval.

"Pan doktor má super smysl pro humor, fešák, sympaťák, držím palce," opěvují Nikova komentující.

Během streamu se lidé ptali například na seznámení této dvojky. "Na Tinderu," odpověděla Agáta, na to její přítel odvětil, že on se s ní rozhodně na Tinderu neseznámil. V podobném duchu se neslo celé vysílání a Andrej ihned získal obří fanclub za svůj smysl pro humor.

Na Agátě se mi nejvíc líbí prsa

Odpovědí na dotaz, co se mu na Hanychové nejvíc líbí, Andrej opět sledující pobavil. "Prsa, stoprocentně," řekl bez rozmyšlení. "A vlastnost?" zeptala se Agáta. "Prsa," zopakoval Nikov a vyvolal tím záchvat smíchu i u své partnerky. "Jak s ní můžete vydržet?" zeptala se další komentující a na to znovu Nikov pohotově zareagoval: "Je to na hraně," čímž opět všechny rozesmál.

Do vysílání se také zapojily obě dcery Nikova a z videa byla cítit pohodová rodinná atmosféra.

Že by konečně Agáta našla pana božského? Držíme palce.

Nový partner Hanychové je velmi pohledný a vtipný