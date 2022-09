Agáta Hanychová se raduje: Soukup se vrátil z cest, dovezl jí romantický dárek

Zdroj: Profimedia

Zamilovaný pár Agáta Hanychová a Jaromír Soukup se spolu od začátku svého vztahu snaží trávit co nejvíce času, tentokrát ale byli několik dní bez sebe. Po návratu z New Yorku se Agáta vrhla na zvelebování své zahrady, mediální magnát ovšem zůstal sám ještě nějakou chvíli ve Španělsku. Teď už se ale Agátě konečně vrátil a připravil si pro ni krásné překvapení.

Agáta Hanychová by podle všeho v současné době ani nemohla být šťastnější. Od chvíle, kdy se dala dohromady s mediálním magnátem Jaromírem Soukupem, září zamilovaností a nadšením. Teď si ale musela několik dní poradit bez něj. Soukup totiž bez ní odcestoval na několik dní do Španělska. Nyní už ho má ale modelka zase zpátky.

Krásná kytici nejen pro ni

A Jaromír Soukup se na setkání se svou partnerkou náležitě připravil. Na přivítanou jí totiž donesl krásnou kytici. A nebyla to jen influencerka, koho podnikatel obdaroval. Podobnou, ne-li větší kytici od něj dostala také dcera Agáty, Mia. Podle videa, které Hanychová zveřejnila na sociální síti, měla z dárku Mia obrovskou radost. Nadšeně svou kytičku držela a tvář jí zdobil obrovský úsměv od ucha k uchu.

Společná večeře

Následně všichni společně vyrazili na večeři a vzali s sebou ještě Agátinu sestru Kordulu, která s párem strávila během léta nějakou dobu ve španělské Marbelle, kde Soukup vlastní nemovitost. Kromě toho, že spolu nyní mohou Soukup a Hanychová opět trávit veškerý čas, je čekají také společné pracovní povinnosti.

Už zanedlouho se totiž na obrazovkách TV Barrandov objeví jejich společná reality show s názvem Agáta Jaromíra Soukupa, která se bude vysílat rovnou třikrát týdně. „Když jsem na Instagramu viděla, jak obrovský zájem mají lidé o naše živá vysílání, tak jsme se shodli, že je to škoda jen pro Instagram. Jaromír přišel s tím, že by to bylo fajn i pro televizi, a musím říct, že se na to strašně moc těším,” uvedla ke vznikajícímu pořadu Agáta pro web VIP Svět.