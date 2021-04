Agáta Hanychová pod palbou kritiky: Další rozchod a šokující výrok o dceři Mie!

Agáta Hanychová je královnou bulváru a provokativních výroků, stále ale dokáže své fanoušky šokovat. Před pár dny se opět rozešla s dalším ze svých milenců a navíc o své dceři Mie veřejně řekla, že není hezká. Tím si ale proti sobě poštvala klub rozzuřených matek, které na ní nenechaly nit suchou.

Agáta Hanychová vede od rozvodu se svým manželem Jakubem Prachařem velmi divoký život. Za rok stihla dvojnásobná maminka vystřídat hned čtyři partnery a všechny vztahy skončily úplně stejně, po třech měsících vždy došlo na rozchod.

Nejinak tomu bylo s potetovaným truhlářem Adamem Raiterem, se kterým Hanychová randila od prosince loňského roku. I když si partneři založili společný Instagram a plánovali společné cestování i budoucnost, před pár dny se na pohled idylický vztah také rozpadl.

Časté střídání milenců v přítomnosti dvou dětí se ale nelíbím sledujícím Agáty.

Hanychová nevydrží sama, hledání toho pravého je ale zatím náročná disciplína

Hanychová se na začátku každého vztahu pro nového milence nadchne a představí ho veřejnosti. Hormony lásky ale za pár týdnů opadnou a ona pak musí fanouškům přiznat, že to s dalším chlapem nevyšlo.

Není divu, že sledujícím časté střídání milenců začalo být trnem v oku. "Už kvůli těm dětem by ty partnery tak střídat neměla. Myslím že to nikdy nebude mít lehké s žádným chlapem," radila jí například jedna z fanynek, aby s randěním trochu zvolnila tempo a nebyla sama.

"Být moje dcera, tak bych ji hnala. Střídá to jako ponožky, co si ty dětí musí myslet. Je to ostuda! Takže, kdo bude další? Tolik chlapů, během jednoho roku! Jen hloupé holky sem mohou psát, že jí fandí," neberou si lidé s Hanychovou servítky. Ještě větší efekt "rudého hadru na býka" ovšem způsobil výrok Agáty o dceři Mie.

Co má malá Mia po Prachařovi? Podle Hanychové není hezká

Agáta Hanychová dostala při rozhovoru pro web Extra.cz od Evy Decastelo otázku na tělo, co podle ní zdědila její dcera, po svém otci Jakubovi Prachařovi.

Odpověď dvojnásobné matky mnoho lidí šokovala. "Hele, já myslím, že ten talent. Jako určitě ten hereckej talent má po něm, protože po mně ho mít nemůže. Ne, bohužel vypadá jako on a já doufám, že z toho ona… Protože u těch chlapů je to hezký, ale když holka vypadá jako kluk, tak to není úplně hezký, ale já doufám, že z toho vyroste," vyrazila Hanychová nejen moderátorce dech.

Když Eva Decastelo zareagovala, že je Mia velmi rozkošná, Agáta si za svou teorií stála. "Rozkošná nebo zvláštní můžeš říct. To se vždycky říká o ošklivých holkách, že jsou zvláštní. Víš, ona není hezká, ona je zvláštní," pokračovala bývalá modelka.

Za svá slova ale dostala rychlou odezvu. "Viděla jsem dneska rozhovor s vámi a bylo mi na blití. Jak můžete říct, že vaše dcera není hezká? To jí doma taky říkáte??? Tímhle ji tak akorát srážíte sebevědomí. A bude mít komplexy. No vás jako matku bych chtěla mít, chudák dítě," pustily se do Hanychové v komentářích desítky matek. "Necitlivá a hloupá. Některé žena, které nemohou mít děti, by byly šťastné, že mají zdravé dítě a vynášely by ho do nebes. A ona si dovolí tohle říct o své dcerce, byť třeba v nadsázce. Jsou mantinely, přes které se prostě nejde," píší znechucené ženy Agátě. Tady opravdu Hanychová píchla do vosího hnízda. Tak snad jí fanoušci proříznutou pusu brzy odpustí.

Agáta Hanychová přiznala v živém vysílání další rozchod.