Agáta Hanychová poprvé ukázala tvář malé Rózy: Je to kopie Jaromíra Soukupa

Zdroj: Profimedia

Agáta Hanychová před měsícem přivedla na svět dceru Rozárku a doteď před zvědavými fanoušky schovávala její tvář. Ve středu večer ale influencerka konečně ukázala svou holčičku. Sledující jsou naprosto nadšení a shodují se na tom, že je malá Róza kopií svého tatínka Jaromíra Soukupa.

Agáta Hanychová a Jaromír Soukup obličej jejich dcerušky před veřejností několik týdnů skrývali, po měsíci se ale trojnásobná maminka poprvé pochlubila snímkem rozkošné holčičky. Agáta nejprve sdílela momentku, kde drží dcerku v náručí a následně přidala ještě fotografii svého partnera, jak odpočívá na posteli s jejich novorozeným miminkem.

Fanoušci influencerky ihned začali šílet radostí a pod příspěvkem se začaly hromadit názory, komu je vlastně Rozárka více podobná. Z hodnocení lidu je zatím jasným vítězem Jaromír Soukup.

"No to je celý tatínek," shodují se v komentářích. Člověk se s nimi devět měsíců nosí co, pak ten porod a nakonec to je kopie tatínka," vtipkují Agátiny "holčičky", jak Hanychová své fanynky nazývá. Někteří přeci jen v Rozárce vidí její slavnou maminku a to hlavně díky tvaru rtů. "Krásné miminko, Ale teda celá taťka. Aguš, po tobě fakt jen zatím ta pusa. Jinak holčička se povedla," pějí komentující samou chválu.

Cvičení pět dní po porodu

Ačkoliv od porodu Agáta Hanychové uběhl pouhých měsíc, influencerka za tu dobu stihla neuvěřitelné množství věcí. Například na prvního máje vyrazila s celou rodinou na Petřín, kde se před zraky novinářů líbala s Jaromírem Soukupem pod rozkvetlou třešní.

Tam také trojnásobná maminka přiznala, že nedodržuje šestinedělí a s cvičením začala dokonce pouhých pár dní poté, co přivedla svou dceru na svět. "Jsou to tři týdny co mám dceru. Dřív se v šestinedělí vůbec nevycházelo, takže jsem v šoku, kolik tady vidím lidí. Ale zatím dobrý a samozřejmě si to užíváme," svěřila se Agáta webu Extra.

"Samozřejmě cvičím. Začala jsem asi pět dní po porodu, já to takhle mám vždycky a myslím si, že to je důležitý," dodala Hanychová, která už je zpět ve své původní formě a opět se aktivně věnuje propagaci různých produktů na svém Instagramu. Kromě toho plánuje dcera Veroniky Žilkové co nejdříve odjet s celou rodinou k moři. Předtím ale musí ještě malá Rozárka dostat povinné vakcíny.