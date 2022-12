Agáta Hanychová čeká holčičku, jméno pro ni prozradila už v minulosti

Zdroj: Profimedia

Agáta Hanychová je v pátém měsíci těhotenství a už nějaký čas ví, zda přivede na svět syna či dceru. Fanouškům informaci ohledně pohlaví miminka nakonec influencerka prozradila ve videu, kde praskla balónek, ze kterého se vysypaly barevné konfety.

Agáta Hanychová očekává svého v pořadí třetího potomka a v živých vysíláních se již několikrát svým sledujícím svěřila, že už zná pohlaví miminka.

Informaci si ale influencerka nechávala nějaký čas pro sebe, jelikož chtěla natočit video s praskajícím balónkem, které se často objevuje na stále modernějších Baby shower párty.

Nakonec se nejvíce z celé události radovala pětiletá Mia, kterou má Hanychová s bývalým manželem Jakubem Prachařem.

Je to holčička

Budoucí trojnásobná maminka nahrála dojemné video, na kterém společně s partnerem Jaromírem Soukupem a dětmi Miou a Kryšpínem odhalili pohlaví miminka.

Agáta Hanychová čeká dceru a nejvíce to dojalo její holčičku Miu, které dokonce ukápla slza dojetí. "Hrozně se mi líbí jméno Rozárka, ale jsem pověrčivá. Až tento týden jdu na všechny testy, tak až potom o tom budeme mluvit intenzivněji," svěřila se již dřívě Agáta na sociálních sítích. Influencerce se pak začaly hrnout gratulace od kolegyň z branže.

"Miuška je šťastná. Gratuluji, co já s tebou ještě zažiju. No, od čtrnácti let to je jízda," okomentovala příspěvek Dominika Mesárošová. Pod video napsaly Agátě také Lela Ceterová, Eva Decastelo, Andrea Pomeje nebo Aneta Vignerová. I my se přidáváme ke gratulantům a přejeme celé rodině hodně zdraví.

Soukup a Hanychová se těší na holčičku