Nebyla vždy ve formě! Agáta Hanychová ukázala modřiny i celulitidu

Agáta Hanychová má za sebou úspěšnou kariéru modelky, poslední roky se ale věnuje převážně svým dětem. Dvojnásobná maminka je známá exhibicionistka a ráda se předvádí před foťákem, ne vždy ale nasadí dokonalou pózu, a pak vznikají snímky, které by nejraději smazala ze všech databází. Udělali jsme pro vás galerii "nejlepších" obličejů Hanychové!

Agáta Hanychová začala svou modelingovou kariéru velice brzy. Ačkoliv nikdy nepatřila mezi typické krásky, v roce 2015 se jí podařilo umístit se na třetím místě v soutěži Miss a díky tomu se Agáta později stala jednou z nejžádanějších modelek.

Už v době svého mládí patřila Hanychová mezi největší průšvihářky českého showbyznysu a kolem její osoby často vznikaly různé skandály.

Ani s přibývajícím věkem se dnes už dvojnásobná maminka příliš nezklidnila. Po rozvodu s manželem Jakubem Prachařem začala hledat nový protějšek, zatím ovšem úspěchy příliš neslaví.

Za rok stihla bývalá modelka vystřídat šest milenců a všechny vztahy vždy po třech měsících vyšuměly do ztracena. Nyní je po posledním rozchodu s truhlářem Adamem Raiterem opět zamilovaná a identitu nového milence odhalila teprve před nedávnem.

Hanychová je opět zamilovaná

S Honzou Loskotou randí Agáta Hanychová necelé tři měsíce a zatím na něj pěje samou chválu. "Já myslím, že mám takový rekord v tutlání teď. Jsem zadaná a jsem šťastná. Tentokrát jsem se rozhodla, že jak jsem pokaždý dávala ty kluky na Instagram dřív, než jsem znala jejich příjmení, tak to dělat nebudu. Dokonce pracuje, je to dospělej, zodpovědnej chlap, což je pro mě veliká změna. Já si hledám takový projekty, třeba když nemá práci, nebo je tlustej, tak já mu s tím pomůžu. Tady u toho je blbý, že jeho nemusím měnit. Dokonce vaří líp než já, takže to bude takovej challenge pro mě. Za pár dní jsme spolu tři měsíce a zatím to nevypadá, že by Honza tím vstupním pohovorem neprošel," pochlubila se před pár dny super.cz.

Za časté střídání milenců dostává Hanychová na Instagramu pravidelně velikou dávku kritiky od svých sledujících, ona si ale ze zlých jazyků nic nedělá a dál hledá své vysněné štěstí, které nemůže po rozchodu s Prachařem najít.

Hanychová si mimo jiné velice zakládá na svém zevnějšku a netají se tím, že kvůli udržení mladistvého vzhledu podstupuje různé procedury. Bývalá modelka si pravidelně aplikuje botox do obličeje a chodí i na další omlazující zákroky. Co také Agáta nikdy nepodceňuje, jsou její modelkovské pózy, bez kterých si ji nejspíš nikdo neumí představit. Když se ale zrovna bývalá hvězda přehlídkových mol nehlídá, často vznikají velice vtipné fotografie, ze kterých nejspíš nemá zrovna radost.

Vytvořili jsme pro vás galerii těch nejlepších fotografií Hanychové, které vás zajisté pobaví!