Agáta Hanychová a Jakub Prachař: Příběh osudové lásky, co skončila nenávistí

Jakub s Agátou se seznámili už jako děti slavných rodičů, které se potkávaly na všemožných akcích. Působili jako bratr se sestrou, proto bylo pro všechny překvapením, když se Jakub do Agáty zamiloval. Ona však byla zadaná. Rozhodl se na ni však počkat.

Jakub s Agátou byli dlouhá léta velcí kamarádi, kteří si vylili srdíčka po ošklivých rozchodech. Nikdy se však nestalo, že by byli nezadaní ve stejnou chvíli, proto spolu nezačali chodit. Navíc Agáta Jakuba brala spíše jako bráchu, než jako životní lásku. Prachař to měl trochu jinak. Čím byla Agáta starší, tím do ní byl víc a víc zamilovaný.

„Oni spolu chodili tolikrát a tolikrát různým partnerům spolu zahýbali! Já jsem se tomu vždy smála,“ prozradila Blesku modelčina matka Veronika Žilková, která Jakubovi nikdy nepřišla na chuť. A to především díky jeho matce, herečce Daně Batulkové, se kterou nemá příliš dobré vztahy.

Po letech přátelství přišla láska

Nakonec se přece jen zadařilo a mladý pár se dal oficiálně dohromady. Začali spolu chodit a nebyla by to Agáta s Jakubem, aby nevymysleli další šílenost. Jednou takhle po párty leželi na hotelu, měli kocovinu a nudili se, tak si prostě řekli, že se vezmou. Na nic nečekali a tajně to udělali. Rodiny byly z jejich činu dost v šoku, ale pár si nedal svatbu vymluvit. Dokonce ji zopakovali pro své početné příbuzenstvo.

Jakub se stal nevlastním otcem Agátina syna Kryšpína, který si k herci okamžitě našel cestu a upnul se na něj. I Jakubova rodina syna Hanychové přijala, jako by byl jejich vlastní a Batulková mu s radostí dělala druhou babičku. Jak už to ale u Agáty bývá, ani to jí nestačilo a začala opět vystrkovat drápky.

Přijala pozvání hokejisty Jiřího Tlustého do USA, kde s ním strávila několik dní, zatímco manželovi tvrdila, že je na nákupech s kamarádkou v úplně jiném městě. Prachař se vše však dozvěděl a dokonce přiznal novinářům.

Agátiny nevěry zničily jejich vztah

Agáta se vrátila, omluvila a snažila se manželství zachránit. Přála si dalšího potomka, s čímž ale Jakub nesouhlasil. I přesto však pár zůstal pohromadě a snažil se působit, že se nic neděje. Dokonce začali stavět dům.

Jenže Agáta opět začala zahýbat. Tentokrát s fotografem Dereckem, který se do ní zamiloval a doufal, že Prachaře opustí a zůstane s ním. Jenže Agáta byla v té době už těhotná. Chvíli se spekulovalo, čí vůbec její dítě je, ale nakonec se ukázalo, že Jakuba a pár spolu opět zůstal.

Narodila se jim dcera Mia, která jako by Jakubovi z oka vypadla. Bohužel byl však jejich vztah už natolik poškozený, že to jednoho dne Jakub nevydržel a od modelky se odstěhoval. Ta se ještě nějakou dobu snažila získat herce zpátky, ale nakonec se jí to nepodařilo.

Od té doby střídá dcera herečky Žilkové jednoho chlapa za druhým a hledá štěstí. O děti se stará ale naštěstí ukázkově, takže proti ní nemůžou tatínkové Mii a Kryšpína nic říct. Kéž by se ve svém věku ale už také usadila a našla toho pravého.

Na to, jak se Agáta vyjádřila k rozvodu, se podívejte ve videu

Zdroj: Youtube