Těhotná Hanychová zveřejnila snímky s Prachařem: Připomněla jejich dávnou lásku

Dcera Agáty Hanychové a Jakuba Prachaře, Mia, oslavila páté narozeniny a její slavná maminka nahrála na Instagram video, které nejspíš nikdo nečekal. Influencerka sdílela snímky z porodu a téměř na všech byl její bývalý manžel Jakub Prachař. Dojemné sestřihy navíc doplnila Hanychová písní se zamilovaným textem.

Agáta Hanychová má sice se svým bývalým manželem Jakubem Prachařem vztahy na bodu mrazu, přesto ale evidentně otec její dcery Mii zůstává zásadním mužem v jejím životě.

Dvojnásobná maminka překvapila své sledující pět let starým videem ze dne, kdy přišla malá Mia na svět a na většině fotografií byl i Jakub Prachař. Hanychová zvolila velice intimní snímky z porodnice, na jednom z nich jí například exmanžel masíruje oteklé nohy nebo odpočívá v jejím rozkroku během kontrakcí.

Vytvořené vzpomínkové video navíc doplnila Agáta textem písně od Lady Gaga, který hovoří o nekončící lásce.

Vždy si nás budu pamatovat takhle

"Když nemůžu popadnout dech a nemůžu najít ta správná slova. Pokaždé když se loučíme lásko, bolí to. Když slunce zapadá a kapela už nehraje. Vždy si nás budu pamatovat tímto způsobem," zní v textu skladby Always Remember Us This Way, kterou zvolila Hanychová k videu s Jakubem Prachařem.

Fanoušci pak velice ocenili, že se influencerka i přes napjaté vztahy s exmanželem rozhodla sdílet právě tyto záběry z jejich soukromí.

"Je úplně úžasné, že tam máš chvíle a fotografie s Jakubem. Je to její táta. Tak je to správné," zahrnuli sledující Hanychovou pochvalnými komentáři. Zda šlo ze strany Agáty o jakési popíchnutí Prachaře, který našel štěstí v náruči o mnoho let mladší krásky Sary Sandevy nebo jen měla sentimentální chvilku, to už instagramová hvězda neprozradila.

Hanychová zavzpomínala na porod své dcery