Agáta Hanychová popsala vztah s Prachařem: Kyselinu na sebe nelijeme

Zdroj: Profimedia

Agáta Hanychová už nějakou dobu chodí s lékařem Andrejem Nikovem. Po rozvodu s hercem Jakubem Prachařem to je už její několikátý partner. Nyní po měsících vztahu přiznává, že právě pohledný lékař má to, co jí u předchozích vztahů chybělo.

Celá po mamince

„Vždycky jsem si říkala, že já určitě nebudu stejná jako máma. Že se nikdy nerozvedu a budu mít to ideální manželství. Zestárneme spolu a budeme se držet na vozíčkách za ruku. Tak to se mi dvakrát nepovedlo,“ říká bývalá modelka v rozhovoru pro pořad Face to Face. Její matka Veronika Žilková si právě prochází složitým obdobím, málokdo by řekl, že s Martinem Stropnickým je čeká po téměř dvaceti letech vztahu rozvod. Agáta s ní tráví hodně času, společně vyráží na výlety, pořádají charitativní sbírky a točí spolu i videa na své sociální sítě.

Veronika si dokonce našla zalíbení v točení videí až tak moc, že točí pro své sledující to, jak si udržuje svou perfektní postavu. Časem se možná stane také profesionální influencerkou, jako je Agáta. „Dělám od všeho trochu. Vystudovala jsem fotografii, takže jsem tak trochu fotografka. Jsem také trochu influencerka na sociálních sítích. Plnohodnotně se tím živím, je to můj hlavní příjem. Modelka už nejsem ani trochu. Vím, kdy se odchází do modelkovského důchodu. Teď už bych v plavkách na molo určitě nevylezla,“ směje se Hanychová, která byla třetí v soutěži krásy v roce 2005.

Ten pravý

S otcem své dcery Mii, Jakubem Prachařem, jsou rozvedeni, mají rozdělený majetek i péči o dceru. „Když si ji předáváme, nelijeme u toho na sebe kyselinu, nic takového. Normálně se pozdravíme, řekneme si informaci o dceři a je to. Ale neptám se ho, jak se má. Je mi to trochu jedno,“ popisuje. Její současný partner Andrej splňuje vše, co si od partnera přála. Agáta k Andrejovi vzhlíží a inspiruje se jím.

„Potřebuji, aby to byl pro mě vzor a abych se od něj mohla učit. Aby si nevymýšlel a byl chytrý. Což můj současný partner, lékař Andrej Nikov, je. Nejdůležitější je pro mě teď u muže moudrost. Důležitější než to, jak vypadá nebo jestli je vtipnej. Vtipných chlapů je tolik… a k čemu jsou?“ táže se. I přestože je nyní po jeho boku velmi šťastná, otevřeně přiznává, co ji trápí. „Největším osobním životním zklamáním pro mě je, že jsem neudržela vztahy s tatínky svých dětí. To je moje největší životní prohra. A výhra jsou jednoznačně děti,“ dodává spokojená maminka Agáta.